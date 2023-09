Ktorý olej vám pokryje dennú odporúčanú dávku vitamínu E?

Na doplnenie vitamínu E, ktorý dostane do formy celé telo, postačí pestrá strava. Viete, v ktorých potravinách ho nájdete? Neprekáža mu dokonca ani varenie.

Postačí lyžica

Výhodou je, že výbornými prírodnými zdrojmi vitamínu E sú mnohé potraviny, ktoré máte každý deň na stole. Zo zeleniny ide napríklad o špenát, brokolicu, kel alebo papriku. Určite sa oplatí pravidelne konzumovať aj avokádo, mango alebo čierne ríbezle. Bohaté na éčko sú i rastlinné oleje. „Napríklad jedna polievková lyžica oleja z pšeničných klíčkov obsahuje asi 20 miligramov vitamínu E, čo predstavuje 101 percent odporúčanej dennej dávky tohto vitamínu,“ pridáva zaujímavú informáciu výživová poradkyňa Katarína Grich. „V jednej polievkovej lyžici olivového oleja je ho podstatne menej, asi len 10 percent odporúčanej dennej dávky, ale i tak sa zaraďuje medzi jeho dobré zdroje.“ Rastlinné oleje vždy uchovávajte v tmavých fľašiach a uskladňujte ich v tme. Vitamín E je rovnako ako všetky ostatné antioxidanty citlivý na svetlo.

Nezničí ho

Na rozdiel od iných vitamínov, napríklad céčka, sa vitamín E neznehodnocuje varením. Je totiž vo vode nerozpustný. Znehodnotiť ho však môžete vyprážaním. Ak máte zdravý a vyvážený jedálny lístok a príliš často nesiahate po rafinovaných potravinách, mali by ste mať dostatočný prísun tohto šikovného vitamínu. „Aktuálne metódy vymieľania bielej múky ochudobňujú chlieb o vitamín E. Pri spracovaní múky sa úplne odstránia pšeničné klíčky, ktoré síce podliehajú rýchlej oxidácii, ale zároveň sú plné vitamínu E,“ upozorňuje výživová poradkyňa. U väčšiny dospelých je odporúčaná denná dávka aspoň 15 miligramov. Sú však rizikové skupiny, ktoré by si mali dávať na príjem väčší pozor. Patria k nim dojčiace ženy, seniori a fajčiari. Platí to i pri chronických ochoreniach tráviaceho traktu a čriev či pri cystickej fibróze.

Najlepšie zdroje:

lieskové orechy, mandle, pistácie, arašidy

rastlinné oleje – z pšeničných klíčkov, slnečnicový, mandľový, avokádový, sójový, arganový

ovocie a zelenina – špenát, brokolica, kel, avokádo, kivi, mango

ryby a morské plody

vajíčka

pečeň

králičie a bravčové mäso

