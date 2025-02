Redakcia

Cítite sa chorí, no lekári nič nenašli? Hlási sa vaše telo o slovo, keď ste v strese? Psychosomatické prejavy môžu napodobňovať vážne ochorenia, no ich príčina je v hlave. Ako ich rozpoznať a zbaviť sa ich? Všetky odpovede nájdete v relácii Talky so Šlacim!