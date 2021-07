PEČEŇ ohrozia aj 2 na pohľad nevinné veci. Dávate si na ne pozor?

Steatóza pečene, teda stukovatená pečeň sa v minulosti nepovažovala za hrozbu. „Domnievali sme sa, že do určitej miery neprekáža. No posledných 10 rokov sa potvrdzuje, že ani steatóza nie je úplne beztrestná a je potrebné venovať ochoreniu pozornosť, zvýšiť mieru kontroly a rozhodnúť o liečebnom postupe vo forme zmeny životosprávy, prípadne farmakologickej liečbe esenciálnymi fosfolipidmi,“ hovorí Marián Oltman, hepatológ z gastroentero-hepatologické centra v Bratislava.

Jedálny lístok

Podľa hepatológa ľudia vo všeobecnosti prešli na nesprávne zloženie stravy. „Máme takzvanú diétu na západný štýl 'western style diet', ktorá ako jediná z diét škodí. Lebo ináč majú diéty pomáhať. Princíp toho, prečo je škodlivá, tkvie v tom, že obsahuje veľmi veľa kalórií, málo vláknin a veľa cukrov,“ uviedol Oltman. Vysvetlil, že nesprávne zloženie stravy mení aj skladbu baktérií v čreve na menej prospešné a pečeň je v dôsledku toho potom ešte zaťaženejšia.„To je prvý krok na ceste, ktorá škodí našej pečeni,“ doplnil Oltman.

Hepatológ vidí problém aj v super hygiene. Podľa neho žijeme moderným spôsobom života, pri ktorom sa stráca bezprostredný kontakt s prírodou. „Prakticky nás ani nemajú kde osídliť tie správne probiotické baktérie, pokiaľ sa uzatvárame do svojich bytov. A síce sa to snažíme vylepšovať tým, že užívame rôzne superpotraviny, ako napríklad toľko spomínanú bryndzu alebo kvasenú kapustu a podobne, to všetko je správne a veľmi dobré, no, bohužiaľ, len to nestačí. A okrem toho, treba to robiť stále, nielen vtedy, keď zistíme, že nastáva problém,“ skonštatoval Oltman.

Iba jete alebo aj športujete?

Ďalším problémom je tiež nedostatok pohybu. „Naše gény sa vyvíjali niekoľko desiatok tisíc rokov na to, aby sme nachádzali potravu a dokázali vďaka tomu prežiť,“ upozornil s tým, že situácia, keď stačí na prežitie natiahnuť ruku do chladničky, je asi len posledných 100 rokov. „Výsledkom je potom nadváha, obezita, hypertenzia, cukrovka a množstvo ďalších súvisiacich ochorení,“ zhrnul.

Aj deti

Odhaduje sa, že v súčasnosti postihuje nealkoholické tukové ochorenie pečene štvrtinu svetovej populácie. Nealkoholickým tukovým ochorením pečene (NAFLD) netrpia len dospelí, vysoká miera prevalencie choroby existuje u detí a dospievajúcich. Na odhalenie nealkoholového stukovatenia, teda steatózy, stačí jednoduché ultrazvukové vyšetrenie.