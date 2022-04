Deň začnite pohárom vody, ukončite mliekom. Toto sa stane, radí kardiológ

Pokiaľ má darca krvnú skupinu inú ako príjemca, hovoríme o AB0 inkompatibilnej transplantácii, ktorá nie je absolútnou kontraindikáciou transplantácie, ale predstavuje veľmi vysoké riziko či by sa transplantovaná oblička ujala. Preto sa takéto transplantácie na Slovensku nerealizujú, resp. sa realizujú veľmi raritne. Nezúfajte, možností je viacero. Pokiaľ Váš otec podstupuje dialyzačnú liečbu, môže absolvovať potrebné vyšetrenia a v prípade že tie by nepreukázali prekážku k transplantácii, mohol by sa zaradiť na čakaciu listinu ku transplantácii obličky od neživého darcu. Pokiaľ by ste však trvali, že chcete darovať Vášmu otcovi obličku, aj napriek tomu, že nie ste ideálny darca, v spolupráci s ostatnými Transplantačnými centrami môžeme realizovať tzv. párovú transplantáciu. Párová transplantácia sa realizuje v prípade že máme dva (alebo aj niekoľko) páry darcov a príjemcov obličiek, ktorí nie sú vhodní na darovanie obličky jeden pre druhého, ale môžu vyhovovať ako darcovia orgánov pre toho druhého príjemcu. V praxi by to znamenalo, že vy by ste obličku darovali niekomu inému a Váš otec by dostal obličku od iného žijúceho darcu.