Kardiológ: Aký je optimálny pulz a čím srdce hlási problémy?

Aký je optimálny pokojový tep u zdravého človeka?

U detí je vyšší a u dospelých, do určitého veku, tep klesá. Malé deti môžu mať bez problémov pulz aj 120, mládež 100 a u dospelých je pokojový pulz medzi 60 až 80. Orientačná dolná hranica pulzovej frekvencie je 50 za minútu, ak je hodnota nižšia, hovoríme o bradykardii. Nižšie hodnoty pulzu sú však normálne pre športovcov, ktorí majú nie zriedkavo pokojovú frekvenciu okolo 40 za minútu. Horná hranica pokojovej pulzovej frekvencie je 100 za minútu, pri vyšších hodnotách hovoríme o tachykardii. Ak si pravidelne nameriate hodnoty presahujúce normálne hranice, mali by ste svoj stav konzultovať s lekárom.

Existuje optimálna hodnota, nad ktorú by už tep nemal stúpať pri fyzickej námahe?

Pri námahe platí, že krivka tepu kontinuálne stúpa spolu s vykonávaním aktivity. A to až do určitého bodu. Maximálna frekvencia je u každého iná, ale platí základné orientačné pravidlo „220 mínus vek“, takže napríklad 30-ročný zdravý človek by mal pri záťaži dosiahnuť tep maximál­ne 190 alebo 50-ročný 170. U starých ľudí môže začať stúpať pulz oneskorene alebo nezačne stúpať vôbec, to môže byť jednou z príčin námahovej dýchavice. Môžeme ju objektivizovať v záťažovom teste – ergometrii. V niektorých prípadoch to môže byť dôvod na implantáciu kardiostimulátora.