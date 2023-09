Jediná rakovina, ktorej sa dokážete vyhnúť. Ohrození sme všetci!

Počas života sa s vírusom, ktorý stojí za 99 percentami všetkých prípadov rakoviny krčka maternice, stretne takmer každá žena a muž. Vírus HPV spôsobuje aj ďalšie závažné ochorenia. Napriek tomu, že je to jediná rakovina, na ktorú existuje očkovanie, je u nás miera zaočkovanosti stále nízka a ročne na Slovensku zomierajú zbytočne stovky ľudí.

Vírus HPV pritom šarapatí medzi ženami aj muži, starými aj mladými a skutočnesa týka nás VŠETKÝCH.

Rakovina hrozí ženám aj mužom

HPV, alebo ľudský papilomavírus je bežný vírus, ktorý sa prenáša najčastejšie pohlavným kontaktom. Existuje viac než 150 typov HPV a môžeme sa nimi nakaziť aj opakovanie. Väčšina typov je neškodná, no pár z nich je nebezpečných - spôsobujú prednádorové zmeny na krčku maternice. Keď sa nakazíte onkogénnym typom HPV, nemusíte o tom vedieť.Vývoj od infekcie k nádoru môže trvať aj 15 rokov a keď sa to skombinuje s absenciou preventívnych prehliadok, čo nie je nič výnimočné, môže byť neskoro. Okrem rakoviny krčka maternice HPV spôsobuje aj rakovinu vulvy, vagíny, či penisu a ďalšie nebezpečné diagnózy. Taktiež zvyšuje riziko ochorenia na rakovinu v oblasti hlavy, hrtana a análneho otvoru, riziko papilomatózy hrtana aj genitálnych bradavíc.

Vývoj od infekcie k nádoru môže trvať aj 15 rokov. Nie rakovine

Pritom by stačilo pár jednoduchých vecí, a napríklad takú rakovinu krčka maternice by sme dokázali úplne zlikvidovať. V krajinách, kde je dôsledná moderná prevencia rakoviny krčka maternice spolu so včasným očkovaním tínedžerov proti HPV, sa znížil výskyt rakoviny krčka maternice až o 80 percent. Takže,ako sa môžete chrániť pred HPV?

Dbajte na gynekologickú prevenciu

To znamená chodievajte k svojmu gynekológovi/gynekologičke pravidelne na bezbolestný cytologický ster, ktorý je otázkou pár minút. Cytologické vyšetrenie vám ukáže, či ste v riziku a je to bezplatná prevencia. Majú na ňu nárok všetky ženy po dovŕšení 18. roku veku. Mnohé to však podceňujú, a len pätina žien sa jej zúčastňuje pravidelne.

Nechajte sa zaočkovať proti HPV

Dnes je rakovina krčka maternice JEDINOU rakovinou, ktorej sa dá predísť očkovaním. Na vakcínu nikdy nie je neskoro, profitujete z nej aj ako dospelí. Ak aj ste infikovaní istým typom HPV, stále môžete profitovať z ochrany proti ostatným typom. Alebo vás môže očkovanie ochrániť pred reinfekciou. HPV sa dokonca môže preniesť pri pôrode na bábätko! Vakcína je bezpečná a vhodná aj pre ženy po konizácii, pretože chráni proti ďalším typom HPV a znižuje alebo zmierňuje riziko recidívy ochorenia. Ani problémy so zníženou imunitou väčšinou nebránia v očkovaní proti HPV.

Očkovanie vás môže ochrániť pred reinfekciou. Nie rakovine

Žiadajte aj HPV DNA test

Spýtajte sa na moderné genotypizačné testy, ktoré pracujú na báze DNA. Jana Pifflová Španková, prezidentka NIE RAKOVINE vysvetľuje: „Inovatívny HPV DNA test u nás nie je hradený z poistenia, no dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov.“

Dajte zaočkovať svoje dcéry aj synov

Odborníci vravia, že ak by sme zaočkovali všetky deti, úplne by sme dokázali zlikvidovať zákernú rakovinu krčka maternice. Z hľadiska imunity je najúčinnejšie očkovať 12 ročné deti, ešte pred začiatkom sexuálneho života. Preto sú vakcíny proti HPV plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky 12-ročné deti, dievčatá ako aj chlapcov.

Naozaj aj synov? Hlavne synov!

Častejšími prenášačmi HPV vírusu na svoje partnerky či partnerov sú muži. Zaočkovanosť chlapcov proti HPV vírusu však dlhodobo zaostáva za dievčatami vo všetkých regiónoch Slovenska. Takmer polovica okresov ju má pod hranicou 10 percent. Spýtajte sa svojho pediatra a neodkladajte to. Využite možnosť plnej úhrady vakcíny a dajte svojim deťom ten najlepší vklad do života. Dôležitú osvetu o očkovaní chlapcov bude pacientska organizácia NIE RAKOVINE šíriť túto jeseň aj v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. „Chceme učiť našich zverencov hrať fair play nielen na ihrisku, ale aj v živote. A k tomu patrí aj zodpovednosť o seba, aj svojich blízkych,“ hovorí Juraj Jánošík, šéf Bratislavského futbalového zväzu.

Chcete vedieť o HPV viac? Váhate, či je vakcína aj pre vás? Potrebujete bližšie informácie o prevencii, alebo bezplatnom očkovaní detí? Združenie NIE RAKOVINE dlhodobo obhajuje práva onkologických pacientov a spolupracuje so špičkovými odborníkmi. Komplexné info o téme nájdete na www.nierakovine.sk alebo bezplatnej infolinke 0800 800 183.