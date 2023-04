Je prírodná kozmetika bezpečnejšia ako klasická? Odpovie lekárka

Hormonálna antikoncepcia znižuje využitie vitamínu C, no pri užívaní vysokých dávok (1000 mg a viac) môže vitamín C, naopak, zvyšovať hladiny estradiolu obsiahnutého vo vašej antikoncepcii s následným vplyvom na zvýšenie hladín pečeňových testov. Podľa niektorých štúdií vysoké dávky vitamínu C môžu znižovať účinok perorálnej antikoncepcie, iné štúdie zase tento vzťah nepotvrdili.

Nedá mi podotknúť, že preventívne užívanie takých vysokých dávok nie je nutné, nakoľko organizmus využije len malé množstvo a zvyšok sa vylúči močom. Ak však chcete naďalej užívať vysokú dávku vitamínu C, dodržiavajte aspoň 12 hodinový odstup, pričom antikoncepciu užívajte vždy v pravidelnom dennom čase.