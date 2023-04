Ide to v posteli šup, šup a hotovo?! Mužský problém sa dá riešiť aj inak

Raz, dva, tri a hotovo? Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí muži majú problém s predčasnou ejakuláciou. Horšie je docieliť, aby si to muž priznal. A povedzme si na rovinu, nie každému sa to chce riešiť s doktorom. Aj keď nejde o žiadnu slabosť, ale zdravotný problém.

Vedci ale teraz prišli s výsledkami ich obsiahlej štúdie, ktorý hovorí, že beh, joga a cvičenie panvového dna, by mohli pomôcť vyriešiť problém predčasnej ejakulácie. Dokonca si dovolia tvrdiť, že cvičenie by mohlo byť rovnako účinné ako farmaceutická liečba, tvrdí štúdia publikovaná v časopise Trends in Urology and Men's Health.

Vedci preskúmali až 54 výskumov, ktoré vznikli za posledných 49 rokov, a ktorých sa zúčastnilo necelých 3500 účastníkov z celého sveta. Zamerali sa na účinnosť neliekových intervencií pri predčasnej ejakulácii.

Odhaduje sa, že tento problém postihuje 30 až 83 percent mužov, avšak chýba presná definícia čo je a čo nie je predčasná ejakulácia. „Chýbajúca jasná definícia toho, čo je alebo nie je predčasná ejakulácia, má dôsledky z hľadiska liečby a k dispozícii je pomerne málo účinných liekov,“ uviedol hlavný autor výskumu Lee Smith, profesor verejného zdravia na Anglia Ruskin University v britskom Cambridge.