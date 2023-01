Záhadné pozadie slávnej rodiny. Ich genetika skrýva tajomstvo

Lisa Marie Presley (†54) bola jedinou dcérou hudobnej legendy rokenrolu Elvisa Presleyho. Narodila sa v roku 1968, deväť mesiacov po svadbe svojich rodičov. Vlastnú hudobnú kariéru mala slušne vybudovanú. Celkovo vydala tri albumy a z jej debutu To Whom It May Concern v roku 2003 sa predali milióny kópií.

Preslávila sa aj svojimi manželstvami. Bola vydatá za speváka Michaela Jacksona, herca Nicholasa Cagea a hudobníkov Dannyho Keougha a Michaela Lockwooda. To posledné sa jej rozpadlo v máji 2021. Spolu mala štyri deti. Jej jediný syn Benjamin sa rozhodol svoj život ukončiť v roku 2020 vo veku 27 rokov.

Ešte v utorok večer sa zúčastnila odovzdávania cien Zlatý Glóbus so svojou matkou Priscillou Presley, kde oslavili cenu Austina Butlera za stvárnenie jej otca vo filme Elvis, ktorý vyšiel vlani. A práve matka Priscilla oznámila svetu smutnú správu. „S ťažkým srdcom sa musím podeliť o zdrvujúcu správu, že nás opustila moja krásna dcéra Lisa Marie."

Lisa Marie Presley Zdroj: Shutterstock

Smrť Elvisa

Lisa Marie bola jedinou dcérou Elvisa Presleyho. Legendárny spevák zomrel ešte v roku 1977 vo veku 42 rokov. Lisa mala vtedy 9 rokov. O príčine jeho smrti sa dlho špekulovalo. Našli ho ležať v kúpeľni bez známok života a oficiálna verzia príčiny smrti znela, že mu zlyhalo srdce. Predbežná pitva vtedy tvrdila, že na jeho smrti sa žiadne drogy nepodielali. Patologický tím neskôr priznal, že dôkazy o užívaní drog na žiadosť rodiny mali utajiť až na 50 rokov, do roku 2027.

Následná toxikologická správa ukázala, že v jeho krvi sa nachádzal koktail drog. Okrem toho Presley užíval nespočetné množstvo liekov na svoje zdravotné problémy. Trpel ťažkou zápchou a bolesťami, pitva odhalila aj cukrovku a glaukóm.

