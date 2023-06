Eko náhrady menštruačných pomôcok - hrozí vám nebezpečie?

Vcelku jednoduchým výpočtom prišli odborníci na to, že bežná žena si v priebehu života „odkrúti“ asi 450 až 500 menštruácií, počas ktorých spotrebuje vyše 10 tisíc hygienických pomôcok, najmä jednorazových vložiek a tampónov. To znamená asi 45 miliárd kusov nerecyklovateľného odpadu rok čo rok. Aké sú ekologické alternatívy pre jednorazové menštruačné pomôcky a čo si o nich myslí gynekologička?

Existuje viac možností

„Mám pacientky, ktoré si obľúbili kalíšok alebo menštruačné nohavičky, tie sa stávajú čoraz populárnejšie. S menštruačnými látkovými vložkami ani menštruačnými hubkami som sa ešte v praxi nestretla, no nemôžem vylúčiť, že ich niektorá z mojich pacientiek používa,“ vraví gynekologička MUDr. Stela Muránska z Košíc.

Kalíšok je dosť bezpečný

Väčšina ekologických menštruačných pomôcok môže byť v rámci dňa „v prevádzke“ výrazne dlhšie ako jednorazové hygienicke potreby. Pri kalíšku sa uvádza až 12 hodín. Ak by ste si tak dlho nechali v tele obyčajný tampón, existovalo by isté riziko syndrómu toxického šoku. „Ide o vzácne, ale potenciálne vážne ochorenie, ktoré je spojené s nadmernou reakciou organizmu na určité baktérie, najmä na niektoré druhy baktérií Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes. Tieto baktérie môžu produkovať toxíny, ktoré spúšťajú systémovú reakciu organizmu. Syndróm toxického šoku je väčšinou spojený s používaním menštruačných tampónov, najmä ak sú používané nesprávne alebo ponechané v tele dlhšie, ako sa odporúča. Môže byť nebezpečný a vyžaduje si okamžitú lekársku pomoc,“ upozorňuje lekárka.

Pri kalíšku by sa ho však neobávala. „Riziko je výrazne nižšie ako pri tampóne. Kalíšok je vyrobený z lekárskeho silikónu alebo TPE, termoplastického elastoméru. Vďaka týmto materiálom je bezpečný, nakoľko sa na jeho povrchu neusádzajú baktérie, ktoré by sa premnožili.“

Hubka má väčšie riziká

Už menej nadšená je doktorka Muránska z menštruačných morských hubiek, u ktorých podľa nej existujú určité zdravotné riziká. „Ak sa hubka používa príliš dlho alebo sa nesprávne čistí a dezinfikuje, môže sa v nej hromadiť krv a baktérie, čo zvyšuje riziko infekcie. Hubky by sa mali meniť alebo vyplachovať podľa intenzity menštruácie, ale zvyčajne sa odporúča každých 4 až 8 hodín. Pravidelné vymývanie a dezinfekcia presne podľa pokynov výrobcu sú nevyhnutné na minimalizáciu možnej infekcie,“ upozorňuje s tým, že aj pri hubke existuje riziko syndrómu toxického šoku.

„Hubka obsahuje jód a morské minerály pôsobiace antisepticky, no v ojedinelých prípadoch môžu niektoré ženy zareagovať na tento prírodný materiál alergicky,“ dodáva gynekologička.

Perte radšej v rukách ako v práčke

Pri menštruačných nohavičkách a látkových vložkách sa lekárke celkom nepozdáva spôsob ich údržby, teda pranie v práčke pri teplotách do 40 stupňov, ako odporúčajú výrobcovia. „Osobne si neviem predstaviť prať tieto potreby spolu s ostatnou bielizňou. Podľa mňa je to nedostatočné a nehygienické, keďže nízka teplota vody nedokáže zahubiť všetky škodlivé baktérie a choroboplodné zárodky z ostatného oblečenia a najmä spodnej bielizne. Takto si pomerne ľahko môžete pomocou práčky rozšíriť napríklad rotavírus, norovírus, Staphylococcus aureus, salmonelu, dokonca aj vírus hepatitídy, no najčastejšie E.coli. Preto odporúčam prať menštruačné nohavičky či látkové vložky samostatne a pri ich výbere klásť dôraz na možnosť prania pri vyšších teplotách, prípadne aj možnosť pridania dezinfekčných pracích aditív,“ radí lekárka.

Sex pri menštruácii sa neodporúča

A ešte jedno odporúčanie skúsenej gynekologičky. Výrobcovia uvádzajú, že flexibilný kalíšok či menštruačnú hubku je možné nechať zavedené v pošve pri pohlavnom styku, ktorý tak nebude poznamenaný menštruačnou krvou. Obavy, že by sa hubka mohla pri milovaní zasunúť príliš hlboko a uviaznuť v tele lekárka vyvracia. „Z anatomického hľadiska sa hubka nemá kde stratiť, no môže sa stať, že sa pri pohlavnom styku posunie na menej dostupné miesto. Netreba však panikáriť, pri vhodnej polohe, napríklad v drepe, a správnom tlaku na panvové dno, napríklad ako pri tlaku na močenie alebo vypudenie menštruačnej krvi, sa podarí posunúť hubku a ľahšie ju nahmatať. Ak by ste si s tým nevedeli rady, je na mieste navštíviť gynekológa, zrejme nebudete ani prvá, ani posledná,“ vraví lekárka.

„Z gynekologického hľadiska však musím upozorniť na zvýšené riziko prenosu infekcií a pohlavných chorôb pri sexuálnom styku počas menštruácie. Menštruačná krv môže obsahovať vírusy, baktérie alebo iné patogény, ktoré sa počas styku môžu prenášať. Preto je dôležité používať kondóm aj počas menštruácie, nie len na ochranu pred infekciami a pohlavnými chorobami, ale aj antikoncepčne, nakoľko možnosť otehotnenia počas menštruácie nie je úplne vylúčená.“

Aké opakovane použiteľné menštruačné pomôcky existujú? >>>>