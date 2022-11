Dva týždne a dosť! Týchto 5 byliniek môže zničiť pečeň, varuje lekárka

Ráno bylinkový čaj na povzbudenie, poobede čakanková kávička, večer rastlinná nátierka a na spanie výluh na upokojenie. Ideál zdravia alebo hazard zo zdravím?

„Často sa zvykne vravieť, že všetkého veľa škodí a hoci si mnohí myslia, že bylinky sú úplne bezpečné, nie je to vždy tak,“ pripomína všeobecná lekárka z Košíc MUDr. Diana Baranová, že aj bylinky s množstvom zdravých účinkov patria do kategórie „všetko s mierou“.

„Mnohé z nich sú síce zdraviu veľmi prospešné, no vo väčších množstvách, prípadne dlhodobom a neuváženom užívaní dokážu organizmu uškodiť. Látky, ktoré sa v bylinkách nachádzajú, sa odbúravajú v pečeni a ich nadmerné množstvo jej môže ublížiť. Závisí to, samozrejme, od druhu, no aj individuálne – od celkového aj aktuálneho zdravotného stavu človeka.“

5 najhorších:

senné listy

horec

kostihoj

divozel

hrdobarka obyčajná

imelo – používané na väčšinu ochorení, môže mať za následok vznik chronickej hepatitídy

Ako zistíte, že ste sa predávkovali? Pokračovanie na ďalšej strane...