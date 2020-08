Druhá vlna pandémie a nové obmedzenia: Na čo sa treba pripraviť?

Konzílium epidemiológov naďalej neodporúča organizovanie hromadných podujatí ani cestovanie do zahraničia. Od septembra do októbra nás čaká aj zákaz podujatí nad 1000 ľudí vrátane športových. Zákaz má platiť aj pre interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí, ako aj tie po 23.00 h s výnimkou svadieb. Okrem toho sa má na polovicu obmedziť kapacita kúpalísk a akvaparkov.

"Od prvého septembra dôjde k veľkej socializácii našich detí a študentov, čo je vždy živná pôda na zvýšenú aktivitu vírusu. Potrebujeme ubrať replikáciu vírusu, preto sme sa rozhodli zakázať hromadné podujatia nad 1000 účastníkov v exteriéri, v interiéri nad 500 účastníkov. Samozrejme, stále sú povinné rúška," povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.

K zákazu hromadných podujatí sa podľa neho pristupuje na základe skúseností zo zahraničia, konkrétne na prípady nákazy návštevníkov športových podujatí v Taliansku, Chorvátsku či Srbsku.

Cestovanie zvážte

Epidemiológovia odporúčajú aj zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. Do začiatku septembra nebudú odborníci prehodnocovať menej rizikové krajiny, ale po novom definujú rizikové regióny v krajinách. Údaje budú aktualizovať minimálne raz za 2 týždne.

"Rozhodli sme sa, že menej rizikové krajiny zostanú zachované až do 1. septembra, keď môže dôjsť k ich prehodnoteniu. Zároveň sme zadefinovali tzv. rizikové regióny aj v menej rizikových krajinách, nakoľko sme na začiatku druhej vlny pandémie. Ochorenie sa naozaj rozširuje po všetkých krajinách a stúpa počet nakazených," uviedol minister.

Rizikové regióny Do zoznamu rizikových regiónov patria v Česku Praha, v Chorvátsku Vukovarsko-sriemska župa, a Splitsko-dalmatínska župa, v Poľsku Sliezske vojvodstvo a Malopoľské vojvodstvo, Španielsko, vo Francúzsku Provence-Alpes-Côte d"Azur, Île-de-France a Mayotte, ďalej Belgicko, Malta, v Holandsku Noordholland a Sudholland, v Írsku Midlands a Mid-East, v Dánsku Midtjylland, vo Veľkej Británii Grampian a v Estónsku Tartumaa a Harju Maakond.

Povinné rúška v školách

Rodičia budú pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň podpíšu vyhlásenie o bezinfekčnosti.

"Ak rodič uvedie, že boli s dieťaťom mimo SR, alebo ak uvedie, že sa zúčastnilo na hromadnom podujatí, tak bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj rodiny, ako aj všetkých blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti alebo s ním prichádzajú do veľmi úzkeho kontaktu. Ak sa u niekoho z týchto osôb vyskytne najbližších 14 dní príznak respiračného ochorenia - bude presne uvedené, čo sú príznaky - tak bude mať povinnosť kontaktovať lekára," uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu Elena Prokopová.

Epidemiológovia takisto rozhodio, že prvé 2 týždne od začatia sa školského roku bude nosenie rúšok povinné pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach. Ostatní žiaci ich budú mať povinné iba v spoločných priestoroch. Minister zdravotníctva verí, že nosenie rúšok v školách zamedzí šíreniu nového koronavírusu a opatrenie sa bude môcť po 2 týždňoch zrušiť.

Zamestnanci zo zahraničia

Zamestnávateľom zrejme pribudne povinnosť zamedziť vstupu zamestnancov z rizikových krajín do všetkých prevádzok a pracovísk, ak sa nepreukážu negatívnym PCR testom a potvrdením o ich registrácii na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Hlavný hygienik SR vyzval veľké firmy a zamestnávateľov, aby si aktualizovali svoje pandemické plány a nachystali sa na zvýšený počet prípadov pozitívne nakazených novým koronavírusom. "Je to z toho dôvodu, že do tých firiem sa dostávajú ľudia, ktorí častokrát prichádzajú z rizikových krajín, zanesú infekciu do kolektívu, do firmy a následne nám enormne narastá počet pozitívnych prípadov," povedal Ján Mikas.