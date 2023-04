Domáci miláčikovia znižujú riziko alergie u detí. Až na jedno zvieratko!

Japonskí vedci sa pustili do skúmania, aký vplyv na zdravie majú domáci miláčikovia. Presnejšie išlo o domácnosti, kde sa deti narodili do prostredia, kde už domáci miláčikovia žili a aký vplyv to malo na vývoj potravinových alergií.

Jeden z dôvodov, prečo sa témou zaoberali bolo, že za posledné desaťročia výskyt potravinových alergií u detí v rozvinutých krajinách vzrástol na viac ako 10 percent. A tak ako v Japonsku, aj v iných krajinách, sa rodiny obávajú vzplanutia alergií, preto sa do značnej miery vyhýbajú vlastníctvu domácich zvierat.

Cieľom súčasnej štúdie bolo preskúmať účinky vystavenia rôznym druhom domácich zvierat počas raného vývoja dieťaťa a to vzhľadom na riziko výskytu potravinovej alergie.

Do analýzy autori zahrnuli údaje o 66 215 deťoch v Japonsku. Približne 22 percent skúmaných žilo s domácim miláčikom ako sú psy, mačky, škrečky, korytnačky, či papagáje už prostredníctvom svojich matiek, teda ešte keď boli v maternici. Celkovo išlo o deti do veku 3 rokov.

Tím vedcov z Fukušimskej lekárskej univerzity v Japonsku si myslí, že štúdia poskytuje dostatočné dôkazy na preukázanie súvislosti medzi expozíciou domácich miláčikov a alergiami, hoci podrobnosti sa líšia v závislosti od typu zvieraťa a druhu potravy.

Na ktoré zvieratko si dať pozor pri výbere domáceho miláčika, čítajte na ďalšej strane ►►►