Dnes zaspíte ako bábätko! Túto vec radí lekárka, skrotí aj stres

Takmer všetci sme dennodenne vystavení rôznym stresovým situáciám. Či už ide o zvládanie aktuálnej finančnej situácie, nedorozumenia vo vzťahoch, pracovné povinnosti, problémy detí v škole, každodenné zhony alebo ste sa jednoducho „zasekli“ v zápche v zlom čase.

Pre človeka je mierne alebo krátkodobé vystavenie stresu prirodzené a dokonca pozitívne. Stresové reakcie organizmu dokážu človeka „nakopnúť“ a dodať mu energiu na prekonanie situácii, v ktorých sa cítime ohrození, alebo nám spôsobujú záťaž. Ak je však telo vystavené stresu dlhodobo, pretrvávajúce napätie môže viesť k vyčerpaniu a odzrkadliť sa na problémoch so zaspávaním. Bez kvalitného spánkového režimu sme však voči stresu menej odolní a môžeme sa tak dostať do začarovaného kruhu, z ktorého nevieme von.

„Pre človeka je veľmi dôležitý pravidelný a kvalitný spánok a keď ho nemá, tak to ovplyvňuje náladu, pozornosť a prežívanie stresových situácii. Keď je človek dlhodobo v chronickom strese a podráždenosti, môže to mať negatívny vplyv na každodenný život človeka. Najčastejšie sa to prejavuje problémami so sústredením, nervozitou, poruchami stravovania či únavou. Na prvý pohľad bežné problémy môžu spôsobiť aj oslabenie imunitného systému a tým aj zvýšenú chorobnosť,“ vysvetľuje všeobecná lekárka MUDr. Mgr. Silvia Masaryková, MPH.

Zvýšený stres ovplyvňuje priebeh vášho dňa ale aj kvalitu a pravidelnosť spánkového režimu. Ak však trpíte nedostatkom spánku, znižujete svoju odolnosť voči stresu. V prípade, že takéto stavy prežívate dlhodobo, môžete sa dostať do začarovaného kruhu. Ako z toho von?