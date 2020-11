Desaťtisíc krokov nestačí. Ako správne zhadzovať, poradí tréner Maroš Molnár

Čo by mal urobiť ako prvé človek, ktorý sa pri morbídnej obezite či obezite, rozhodne začať chudnúť?

V prvom rade musí byť na milión percent presvedčený, že chce so svojím životom skutočne niečo urobiť. Kompletne ho zmeniť. Počítať s tým, že táto zmena nie je jednoduchá. Až potom si treba stanoviť ciele. Ak je však východisková hmotnosť 150 kilogramov, nemôže chcieť, aby mal o tri mesiace osemdesiat. Tento cieľ je nereálny a nesplniteľný. Ak sa mu to aj podarí, tak len na úkor zdravia a výsledok nebude dlhodobý. Niekedy je možno lepšie cieľ podhodnotiť, ako premrštiť. Vyhne sa frustrácii, keď sa od svojej vysnívanej hmotnosti vzďaľuje.

Je na dosiahnutie cieľov dôležité poznať aj zdravotný stav?

Pri obezite skončím ako tréner automaticky pri anamnéze. Na mieste sú otázky o zdravotných problémoch, prípadných operáciách, napríklad kolien alebo pruhu, či informácie o vysokom krvnom tlaku. Viem s týmito informáciami pracovať. Náročnejšie je to vtedy, ak má niekto vážnejšie problémy so srdcom. Vtedy je vhodnejšie, ak donesiete od kardiológa presnú diagnózu a spoznáme riziká, ktoré sú spojené s cvičením. Absolvovanie kompletnej lekárskej prehliadky by malo byť teda logickým krokom pri odštartovaní chudnutia.

Mnoho ľudí chce zmenu hneď. Chudnúť chcú podľa presne stanoveného jedálneho lístka. Ale väčšinou je to nereálne, rýchlo vás to prestane baviť. Maroš Molnár, tréner

A potom sa už začne cvičiť?

Podľa získaných informácií zostavím tréning. Ideálne je, ak sa potom stanovia presné časy, kedy budete chodiť cvičiť, aby ste si ich mohli zapísať do kalendára. Plejáda cvikov sa však neuveriteľne zužuje. Ak máte okolo 150 kíl, väčšinou sa na to viažu problémy s kolenami. A veľa cvikov je práve cez kolená či bedrá. Cvičiť musíte buď v stoji, alebo na lavičke v 45 stupňovom uhle. Ak si na ňu ľahnete vodorovne pociťujete vinou hmotnosti obrovský tlak na dýchacie orgány a krčnú chrbticu. Obrazne možno povedať, že bežne si pri tréningu môžem vyberať z päťsto cvikov, v prípade morbídnej obezity sa to zníži aj na menej ako päťdesiat. A tu nastupuje motivácia. Treba si povedať, že plán je len dočasný a s ubúdajúcou hmotnosťou sa bu- dú otvárať čoraz väčšie možnosti.

Nástup pohybu, niekedy aj po desaťročiach ničnerobenia, musí veľmi bolieť. Ako ľudí presvedčíte, aby trénovali ďalej?

Otvorene treba povedať, že to nie je jednoduché. Počujete len, to ma bolí, tam ma bolí a hľadáte riešenia, aby ste našli vhodný pohyb. Vždy hlavne riešime, o aký druh bolesti ide, či je tupá, alebo to pichá. Mnohokrát stačí kvalitné rozcvičenie a bolesť prejde. Vtedy ide len o typ svalovice. Ak sa to už skutočne nedá, obrátime sa na lekára, napríklad ortopéda. Niekedy môže ten náš tréning pôsobiť na nezainteresovaného, že vlastne nič nerobíme a z toho človeka doslova tečie.

Sú pre ľudí príbehy, ktoré vidia na televíznej obrazovke, inšpiráciou?

Som veľmi rád za každého, kto sa rozhodne zmeniť svoj život, len by nemal brať televíznu reláciu za bernú mincu. To, čo sa na obrazovke deje 75 minút, trvá v reálnom živote rok. Počas neho sú chvíle, keď sú účinkujúci mega unavení, je im do plaču. Každé ráno vstávajú, všetko ich bolí, ale musia fungovať. Nakúpiť, upratať, variť, ísť do práce. To si treba uvedomiť, keď sa rozhodnete urobiť zmenu. Pri extrémne obéznych sú dve cesty.

Ktoré?

Extrémne premeny sú urobené tak, aby boli zaujímavé a ponúkli ľuďom čo najširšiu paletu toho, ako majú urobiť zmenu. Všetko sa mení naraz. V normálnom živote odporúčam ísť na to postupnejšie. Nemeňte stravu hneď. Jedzte tak, ako ste jedli, ale začnite cvičiť. Výdaj energie sa tým výrazne zvýši. Naplánujte si pravidelný tréning trikrát do týždňa, vydržte tak dva týždne. Ak to dokážete, pridajte si napríklad jedno kardio. Po štyroch až šiestich týždňoch sa začnete cítiť inak, začne sa lepšiť kondícia a môžete pridať ďalšiu vec.

Chris Powell bol kondičným trénerom v pôvodnej, americkej verzie programu o chudnutí. Jeho relácia pomáha meniť mnohým ľuďom životy. Zdroj: TV Markíza

Je to už ideálny čas na zmenu jedálneho lístka?

Môžete ho meniť aj hneď od začiatku, ale postupne. Musíte sa hlavne sebakriticky pozrieť na to, čo jete a pijete. Ak vypijete denne dva litre koly, vyškrtnite jeden. Postupne, ako budete cvičiť, dajte si len pol litra a nakoniec tak urobte každý tretí deň. Odbehnite 90 minút a potom si ju dajte za odmenu. Kola nie je až taká zlá ani na doplnenie energie. Pohladíte si dopamín a budete mať radosť.

Takže nie ste zástancom radikálnych škrtov zo dňa na deň?

Mnoho ľudí chce zmenu hneď. Chudnúť chcú podľa presne stanoveného jedálneho lístka. Ale väčšinou je to nereálne, rýchlo vás to prestane baviť. Často mi pomáha jednoduchý trik. Pošlete mi odfotené jedlo, ktoré máte pred sebou. Nebudem počítať kalórie, len vám z porcie uberiem to, čo je už navyše. Napríklad z obeda, ktorý tvorí gulášová polievka a mäso s ryžou a omáčkou, škrtnem časť ryže. Polievku nechám na začiatok celú, aby ste nemali hladu. S ryžou zredukujem príjem cukrov. Pod- ľa mojich skúseností si postupne začnete sami kontrolovať, koľko a čoho máte na tanieri. A v podstate sa ničoho nevzdáte, prirodzene budete jesť zdravšie. Niekto to však nedokáže a potrebu- je jedálny lístok. V sobotu si nakúpiť a navariť na tri dni raňajky, obed, večeru.

Aj takto môžu vyzerať raňajky po domácom cvičení. Zdroj: Instagram@maros_molnar

Vy musíte byť vlastne aj psychológom.

Neviem, čiastočne možno aj áno. Ale nie je to psychológia, skôr radosť z toho, čo robím a ochota pomôcť. Ak ma druhá strana počúva, baví ma to dvakrát tak. Motivuje ma, keď ľudia chcú. Mnohí, ktorí majú problémy s morbídnou obezitou, však nemajú možnosti pracovať s trénerom, preto som sa rozhodol s manželkou napísať knihu. Bude to taký prvý návod. Dôležité je rešpektovať, že každý je iný.

Ako je to s kardiotréningom?

Mnohí sa naň pozerajú cez prsty. Je pri chudnutí dobrým pomocníkom? V mnohých knihách sa teraz píše, že kardio- alebo vytrvalostný tréning je strata času. Omnoho viac kalórií máte spáliť pri vysoko intenzívnom tréningu. Je to pravda len čiastočne. Pri budovaní kondície, chcete naučiť telo, aby ako zdroj energie využívalo hlavne tuky. Potrebujete sa dostať na štyridsať až deväťdesiat minút kardiočinnosti, ale pokojne sa môžete bicyklovať aj tri hodiny. Pri nízkej intenzite začnete na začiatku spaľovať väčšinou cukor, ale postupne sa jeho náhla potreba dorovná a zrazu začne rásť potreba tukov ako väčšieho zdroja energie. Ak to budete robiť pravidelne, zlepší sa vám srdcovo-cievny systém, oporno-pohybový aparát i imunitný systém. Vysokointenzívny tréning je rýchly, efektívny. Odstrelíte ho, spálite neuveriteľné množstvo kalórií, ale všetko ide cez cukry. Potom ich však telo chce prirodzene doplniť. S týmto tréningom treba zaobchádzať opatrne.

Pri morbídnej obezite sa asi ťažšie vyberá aj kardiotréning.

Klasický bicykel s takou nosnosťou ani nenájdete. Často skutočne môžete maximálne len chodiť. Vý- borný je skier, pri ktorom ruky ťaháte zvrchu nadol, prípadne airbike, teda vzduchový rotopéd či trenažér na veslovanie. To sú pre obézneho človeka tri najlepšie kardiopomôcky. Pracovať treba aj s dychom. Mnohí prirodzene dýchajú plytko. V prípade obezity sa bránica ani nemôže dobre otvárať, lebo na hrudníku je uložených štyridsať, päťdesiat kilogramov tuku, ktoré tlačia na rebrá.

Stačí, že obézny človek začne chodiť pešo?

Tradičných desaťtisíc krokov je dostačujúcich, nie však namiesto tréningu, ale okrem neho. Skutočne sa to oplatí. Zatiaľ všetkým, s ktorými som v rámci televízneho projektu spolupracoval, mali na záver oveľa lepšie zdravotné výsledky. Takmer všetci mohli prestať brať tabletkový inzulín či lieky na vysoký krvný tlak a riedenie krvi.

Energetický výdaj musí byť väčší ako príjem, tohto pravidla sa drží aj skúsený tréner. Zdroj: Instagram@maros_molnar

V iných zahraničných formátoch vidieť, že obéznych ľudí často tlačia do náročných silových tréningov či behania polmaratónov. Nie je to pre organizmus náročné?

My sme dlhšie behy či polmaratón dávali len tým, ktorí schudli napríklad na osemdesiatpäť kilogramov a bolo to v závere premeny. Jednoznačne to nie je dobré. Úplne postačí, ak extrémne obézny človek cvičí s vlastnou hmotnosťou. Má to omnoho väčší efekt. Predstavte si dvoch nešportovcov, jeden má deväťdesiat kilogramov, druhý stopäťdesiat. Ak budú cvičiť rovnako, svaly toho ťažšieho budú reagovať a silnieť rýchlejšie. Každý musí prekonať inú odporovú hmotnosť. Tlstejší sa možno viac trápi, ale rýchlejšie buduje.

Dá sa chudnúť bez cvičenia?

Určite. Stačí znížiť energetický príjem a začnete chudnúť, rovnica nepustí. Akurát nebudete mať svaly, tonus. Organizmus nebude funkčný. Budete štíhly, ale ako vecheť. Mnoho ľudí potom navyše skĺzne do jednostrannej stravy a začnú im chýbať vitamíny i minerály.

Takže stále pri chudnutí platí, že treba dodržať staré známe väčší výdaj ako príjem.

A doplniť to výživnou stravou. Je to jednoduché, ale ľudia to často nechcú počuť. Ani ja niekedy nedodržiavam stravu na sto percent. Ale viem, čo som zjedol a koľko sa budem hýbať. Stačí si uvedomiť tieto jednoduché veci. Platí to pre všetkých. Aj pre tých, ktorí majú len nadváhu.