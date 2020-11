Desaťtisíc krokov nestačí. Ako správne zhadzovať, poradí tréner Maroš Molnár

Čo by mal urobiť ako prvé človek, ktorý sa pri morbídnej obezite či obezite, rozhodne začať chudnúť?

V prvom rade musí byť na milión percent presvedčený, že chce so svojím životom skutočne niečo urobiť. Kompletne ho zmeniť. Počítať s tým, že táto zmena nie je jednoduchá. Až potom si treba stanoviť ciele. Ak je však východisková hmotnosť 150 kilogramov, nemôže chcieť, aby mal o tri mesiace osemdesiat. Tento cieľ je nereálny a nesplniteľný. Ak sa mu to aj podarí, tak len na úkor zdravia a výsledok nebude dlhodobý. Niekedy je možno lepšie cieľ podhodnotiť, ako premrštiť. Vyhne sa frustrácii, keď sa od svojej vysnívanej hmotnosti vzďaľuje.

Je na dosiahnutie cieľov dôležité poznať aj zdravotný stav?

Pri obezite skončím ako tréner automaticky pri anamnéze. Na mieste sú otázky o zdravotných problémoch, prípadných operáciách, napríklad kolien alebo pruhu, či informácie o vysokom krvnom tlaku. Viem s týmito informáciami pracovať. Náročnejšie je to vtedy, ak má niekto vážnejšie problémy so srdcom. Vtedy je vhodnejšie, ak donesiete od kardiológa presnú diagnózu a spoznáme riziká, ktoré sú spojené s cvičením. Absolvovanie kompletnej lekárskej prehliadky by malo byť teda logickým krokom pri odštartovaní chudnutia.

Mnoho ľudí chce zmenu hneď. Chudnúť chcú podľa presne stanoveného jedálneho lístka. Ale väčšinou je to nereálne, rýchlo vás to prestane baviť. Maroš Molnár, tréner

A potom sa už začne cvičiť?

Podľa získaných informácií zostavím tréning. Ideálne je, ak sa potom stanovia presné časy, kedy budete chodiť cvičiť, aby ste si ich mohli zapísať do kalendára. Plejáda cvikov sa však neuveriteľne zužuje. Ak máte okolo 150 kíl, väčšinou sa na to viažu problémy s kolenami. A veľa cvikov je práve cez kolená či bedrá. Cvičiť musíte buď v stoji, alebo na lavičke v 45 stupňovom uhle. Ak si na ňu ľahnete vodorovne pociťujete vinou hmotnosti obrovský tlak na dýchacie orgány a krčnú chrbticu. Obrazne možno povedať, že bežne si pri tréningu môžem vyberať z päťsto cvikov, v prípade morbídnej obezity sa to zníži aj na menej ako päťdesiat. A tu nastupuje motivácia. Treba si povedať, že plán je len dočasný a s ubúdajúcou hmotnosťou sa bu- dú otvárať čoraz väčšie možnosti.

Nástup pohybu, niekedy aj po desaťročiach ničnerobenia, musí veľmi bolieť. Ako ľudí presvedčíte, aby trénovali ďalej?

Otvorene treba povedať, že to nie je jednoduché. Počujete len, to ma bolí, tam ma bolí a hľadáte riešenia, aby ste našli vhodný pohyb. Vždy hlavne riešime, o aký druh bolesti ide, či je tupá, alebo to pichá. Mnohokrát stačí kvalitné rozcvičenie a bolesť prejde. Vtedy ide len o typ svalovice. Ak sa to už skutočne nedá, obrátime sa na lekára, napríklad ortopéda. Niekedy môže ten náš tréning pôsobiť na nezainteresovaného, že vlastne nič nerobíme a z toho človeka doslova tečie.

Sú pre ľudí príbehy, ktoré vidia na televíznej obrazovke, inšpiráciou?

Som veľmi rád za každého, kto sa rozhodne zmeniť svoj život, len by nemal brať televíznu reláciu za bernú mincu. To, čo sa na obrazovke deje 75 minút, trvá v reálnom živote rok. Počas neho sú chvíle, keď sú účinkujúci mega unavení, je im do plaču. Každé ráno vstávajú, všetko ich bolí, ale musia fungovať. Nakúpiť, upratať, variť, ísť do práce. To si treba uvedomiť, keď sa rozhodnete urobiť zmenu. Pri extrémne obéznych sú dve cesty.

Ktoré?

Extrémne premeny sú urobené tak, aby boli zaujímavé a ponúkli ľuďom čo najširšiu paletu toho, ako majú urobiť zmenu. Všetko sa mení naraz. V normálnom živote odporúčam ísť na to postupnejšie. Nemeňte stravu hneď. Jedzte tak, ako ste jedli, ale začnite cvičiť. Výdaj energie sa tým výrazne zvýši. Naplánujte si pravidelný tréning trikrát do týždňa, vydržte tak dva týždne. Ak to dokážete, pridajte si napríklad jedno kardio. Po štyroch až šiestich týždňoch sa začnete cítiť inak, začne sa lepšiť kondícia a môžete pridať ďalšiu vec.