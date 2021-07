Delta variant sa prejavuje inak! Tento hlavný príznak COVID-19 už nemusíte mať

Podľa slov profesora Tima Spectora, ktorý vedie covidovú štúdiu, sa infikovanie delta variantom u mladých ľudí môže prejaviť ako horšie prechladnutie. Nakazení sa nemusia cítiť choro, ale môžu byť infekční, čo je riziko hlavne pre ostatných. Každý, kto má podozrenie na ochorenie COVID-19, by mal ísť na test.

Časté príznaky COVID-19, pri ktorých si treba dávať pozor:

kašeľ

horúčka

strata čuchu alebo chuti

Na základe údajov od tisícov ľudí, ktorí nahlásovali svoje príznaky do aplikácie, vedci zistil, že uvedené symptómy už nie su dnes až také bežné.„Od začiatku mája sme sledovali hlavné príznaky ľudí, ktorí využívali mobilnú aplikáciu, a od tých minulých sa líši,“ uviedol šéf štúdie Tim Spector pre BBC.

Medzi častejšie príznaky patrí ešte zvýšená teplota, ktorú nahlásilo 19% infikovaných. Takmer úplne vymizla strata chuti alebo čuchu.

Maskuje sa

Spector upozorňuje, že variant delta sa správa inak než pôvodný vírus a je nebezpečnejší už len preto, že so svojimi príznaky je podobný bežnému prechlanutiu. „Ľudia si budú myslieť, že majú nejaký druh sezónnej nádchy, a pôjdu v pokoji do spoločnosti a rozšíria to medzi ďalších. To by mohlo spôsobiť veľké problémy. Zvlášť u mladších ročníkov, pretože u tých budú príznaky slabšie. Takí ľudia by mali zostať doma a zájsť si na test," uviedol Spector.

Ďalšie štúdie, ktorú dokončila londýnska Imperial College, rozšírila príznaky o zimnicu, bolesť svalov a stratu chuti do jedla.

Delta variant

Variant delta aktuálne predstavuje v Británii podľa denníka The Independent približne 90 % všetkých prípadov. Podľa pôvodného výskytu bola predtým označovaná ako tzv. Indický variant, ale po žiadosti Indie zaviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) novú terminológiu, podľa ktorej sa nazýva delta.