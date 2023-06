Dávate si ju do stravy v snahe schudnúť? Riskujete cukrovku i choré srdce

Máte na čosi chuť, tak siahnete po „neškodnej" potravine, len aby ste nepribrali? To, že by sa ani tie zdravo vyzerajúce nemali používať v snahe schudnúť, nedávno uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Správa agentúry OSN pre zdravie tiež naznačuje, že dlhodobé používanie môže byť spojené so zdravotnými rizikami, upozorňuje LiveScience. Všetko nasvedčuje tomu, že sa to týka aj prírodných prísad, ktoré sme doteraz považovali za úplne bezpečné.

K tomuto záveru WHO dospela na základe preskúmania viac ako 280 štúdií týkajúcich sa dotknutej potraviny. Z prehľadu tiež vyplýva, že dlhodobé používanie týchto sladidiel môže byť spojené s mierne zvýšeným rizikom cukrovky 2. typu, kardiovaskulárnych ochorení a predčasného úmrtia z akejkoľvek príčiny u dospelých.

Čím sladíte?

Z metaanalýzy WHO, v rámci ktorých skúmala vplyv nízkokalorických a nekalorických syntetických sladidiel ako je aspartám, i prírodných extraktoch, ako je stévia, vyplynulo, že používanie náhrad namiesto cukru nemá dlhodobý prínos pri znižovaní telesného tuku u dospelých ani u detí.

Ako je to možné? Vo svojom preskúmaní sa agentúra zaoberala štúdiami, ktoré porovnávali telesnú hmotnosť ľudí konzumujúcich bežné cukry a ľudí konzumujúcich sladidlá. Z preskúmaných randomizovaných kontrolných štúdií - zlatých štúdií s placebovou skupinou na porovnanie - vyplýva, že v krátkodobom horizonte môže nahradenie príjmu cukru náhradným sladidlom znížiť vašu hmotnosť bez toho, aby to ovplyvnilo vaše kardiovaskulárne alebo metabolické zdravie.

Dlhodobé pozorovania však naznačujú, že dlhodobá konzumácia sladidiel je spojená s vyššou pravdepodobnosťou obezity a vyšším indexom telesnej hmotnosti (BMI), ktorý nepriamo hodnotí telesný tuk, ako aj so zvýšeným rizikom niektorých ochorení a predčasnej smrti.

„Nahrádzanie voľných cukrov sladidlami nepomáha pri kontrole hmotnosti z dlhodobého hľadiska," uviedol vo svojom vyhlásení Dr. Francesco Branca, riaditeľ WHO pre výživu pre zdravie a rozvoj a ľuďom odporúča zvážiť iné spôsoby zníženia príjmu voľných cukrov, napríklad konzumáciu potravín s prirodzene sa vyskytujúcimi cukrami, ako je ovocie, alebo nesladených potravín a nápojov.

Samozrejme, to sa vás netýka, ak už máte diagnostikovanú cukrovku a tiež sa toto odporúčanie nevzťahuje na lieky či hygienické prípravky, v ktorých sa umelé sladidlá používajú, uvádza WHO.

Treba ďalšie dôkazy

Ako však poznamenala WHO poznamenala, dôkazy o súvislostiach medzi dlhodobým užívaním sladidiel a rizikom ochorenia alebo predčasného úmrtia nie sú zatiaľ dostatočne presvedčivé a vyzvala na ďalšie preskúmanie. No zároveň dodáva, že vzhľadom na to, že pravdepodobné mechanizmy týchto nepriaznivých účinkov sa už identifikovali a overili na zvieratách, potenciálne súvislosti medzi umelými sladidlami a ľudskými chorobami by sa mali brať vážne.

Tieto mechanizmy zahŕňajú zmeny vo vnímaní chuti, uvoľňovaní metabolických hormónov v tele a v črevnom mikrobióme, hoci opäť nie je známe, či by sa zmeny pozorované u laboratórnych potkanov preniesli na ľudí, dopĺňa stránka LiveScience.

