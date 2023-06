Dá sa schudnúť žuvačkou? S týmto trikom zjete o 10% menej

Znie to príliš jednoducho na to, aby to bola pravda? To, že žuvanie žuvačky má potenciál pri zhadzovaní hmotnosti, však najnovšie naznačila nedávna štúdia.

V štúdii vedcov Marion Hetherington a Martina Regana si účastníci vložili žuvačku do úst každú hodinu aspoň 15 minút. Čo z toho vyplynulo?

Ako vysvetľujú výskumníci, žutie žuvačky predstavuje takzvanú orosenzorickú stimuláciu. Tá môže byť dôležitým faktorom prispievajúcim k nasýteniu. „Poskytovanie orosenzorickej stimulácie s malým množstvom kalórií môže uspokojiť chuť do jedla a pomôcť potlačiť chuť na vysokoenergetické občerstvenie," píšu v abstrakte.

V štúdii testovali hypotézu, že žuvanie sladených žuvačiek zníži subjektívnu chuť do jedla a následný príjem občerstvenia u „mierne zdržanlivých stravníkov".

Tí prišli do laboratória štyrikrát na štandardný obed. Bezprostredne po tomto jedle účastníci hodnotili hlad, chuť do jedla a chuť na sladké a slané každú hodinu, kým sa po 3 hodinách nevrátili do laboratória na občerstvenie. V jednej skupine počas tohto trojhodinového obdobia účastníci žuli žuvačku aspoň 15 minút v hodinových intervaloch a v druhej skupine nežuli, opisujú vedci.

Pri dvoch príležitostiach im ponúkli slanú maškrtu a pri dvoch príležitostiach sladkú. Ako to dopadlo? Pokračovanie na ďalšej strane...