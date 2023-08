Cukrovkári, zlyháva vám dôležitý orgán? Toto spravte aspoň 5x denne, radí lekár

Ochorenia sa ovplyvňujú vzájomne. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Ak trpíte cukrovkou, mali by ste si chrániť aj iný životne dôležitý orgán. Ak máte postihnutý ten, mali by ste si strážiť cukor. Je dosť možné, že trpíte zároveň aj neodhalenou cukrovkou.

Na Slovensku dlhodobo pribúdajú prípady ochorenia tohto orgánu v súvislosti s ochorením diabetes mellitus, teda cukrovkou. Ako informovalo NCZI, z ich analýzy vysvitlo, že ide až o vyše 50 % prípadov.

O aký orgán ide a čo robiť, aby vám predčasne nezlyhal? Pokračovanie na ďalšej strane...