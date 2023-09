Covid-19 nezmizol! Títo ľudia by mali na jeseň zvážiť očkovanie

Rizikové skupiny ľudí by mali na jeseň zvážiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Odporúča to hlavný hygienik SR Ján Mikas i Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s očakávaným nárastom akútnych respiračných ochorení počas chrípkovej sezóny. Očkovanie by malo byť dostupné aj bez objednania. Zavádzanie celoplošných opatrení sa nateraz nepredpokladá.

Rizikové skupiny

„Rizikové skupiny sú starší ľudia nad 60 rokov, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, obézni ľudia, klienti sociálnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci a pracovníci v sociálnej starostlivosti, ale aj ľudia, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti,“ vymenoval Ján Mikas.



V rámci očkovacej stratégie na jeseň 2023 bude po celom Slovensku k dispozícii 29 očkovacích miest. Ich mapu rezort zverejní na webe. „Je to 29 nemocníc, kde sa bude očkovať nasledujúcich desať týždňov a priebežne to budeme prehodnocovať v závislosti od toho, aký bude záujem. Ak bude nízky, budeme počty znižovať,“ ozrejmila generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia Ildikó Kukanová.

Článok pokračuje na ďalšej strane ►►►