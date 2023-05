Čo sa skrýva za disekciou aorty. Mohol Dano Heriban prežiť?

Disekcia aorty je život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje okamžité rozpoznanie. Je to trhlina vo vnútornej vrstve aorty. Liečba zahŕňa niekoľko možných typov chirurgických zákrokov a liekov.

Podľa zistení denníka Plus jeden deň, v prípade Dana Heribana, záchranárka mala do správy napísať, že má podozrenie na disekciu aorty. Službukonajúci lekár ho však po vyšetreniach poslal domov, nevidel dôvod na hospitalizáciu. Pre denník sa vyjadril kardiochirurg MUDr. Viliam Fischer: „Na sono to nemusí byť vidieť, ale ak mala záchranárka na to podozrenie a nebol pulz na jednej ruke, tak mal ísť okamžite do nášho ústavu – do Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb.“

Disekcia aorty podrobnejšie

Stenu aorty tvoria tri vrstvy tkaniva, vnútornú vrstvu s názvom intima, strednú vrstvu media a vonkajšiu vrstvu adventitia. Disekcia aorty začína náhle, vo vnútornej vrstve sa objaví trhlina. Cez ňu sa prelieva krv, čo spôsobuje oddelenie vnútornej a strednej vrstvy tzv. rozštiepenie. Keďže krv uniká medzi vrstvami tkaniva, spôsobuje vydutie a oslabenie v tejto oblasti aorty. Normálny prietok krvi sa môže spomaliť alebo zastaviť. Aorta môže dokonca prasknúť.

Je to akútny stav, ktorý môže spôsobiť náhlu smrť, ak sa nezačne liečiť rýchlo.

Na modeli hrudnej endovaskulárnej aorty vidno zákrok opravy disekcie aorty. Zdroj: Shutterstock

Podľa MUDr. Viliama Fischera je táto diagnóza pri mladších ročníkoch neobvyklá. Operácia aneuryzmy aorty je podľa jeho slov technicky náročnejšia ako samotná transplantácia srdca. Vyhliadky na záchranu života závisia od nálezu, ale sú relatívne dobré, ak sa pacient dostane na operačný stôl rýchlo. „Je to pôvodne aneuryzma, disekcia je roztrhnutie jedného z dvoch vrstiev aorty a tam vznikne výduť – aneuryzma. To sa dá v tejto fáze, samozrejme, ešte operovať. Pokiaľ nepraskne. Keby to lekár odhalil v to utorkové ráno, ťažko povedať, na koľko percent by ho mohli zachrániť,“ upresnil pre Plus jeden deň kardiochirurg Viliam Fischer.

