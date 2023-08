Čo si nikdy nezabudnite zabaliť do cestovnej lekárničky, radí záchranár

Súčasťou každej batožiny by však mala byť aj lekárnička. Výnimkou je len prípad, ak idete na dovolenku autom. Čo všetko do cestovej lekárničky uložiť a na čo určite nezabudnúť, prezradí skúsený záchranár.

Čo si zobrať do lietadla?

„Ak idete na bežný pobytový alebo poznávací zájazd do európskej krajiny vlastným autom, poskytne vám potrebný základ autolekárnička. Ak však máte v pláne horskú turistiku, bicyklovanie alebo nejaký adrenalínový šport, určite si to vyžaduje doplnkovú výbavu. Nezaberie veľký priestor,“ vysvetľuje hneď na úvod záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. Ak sa chystáte ísť na klasickú pobytovú dovolenku letecky, oplatí sa pribaliť si niektoré typy obväzov či náplastí. „Postačí vám pár gázových štvorcov, ale hlavne rôzne veľkosti rýchloobväzov, teda náplastí s gázovým štvorčekom, ideálne s vodovzdornou úpravou povrchu,“ pridáva praktický tip odborník. „Sú vhodné na drobné odreniny a pľuzgiere, ktoré si spôsobíte obuvou alebo dlhším chodením po pamiatkach.“

Malá dávka alkoholu

Hoci máte poruke autolekárničku, vždy si so sebou zoberte aj takzvané pohotovostné lieky. Podľa odborníka pre rodinu stačí po jednom balení liekov proti teplote, bolesti a kašľu. Oplatí sa počítať s tým, že v dovolenkovej destinácii nemusí byť lekáreň na každom kroku. Navyše, mnohé nepríjemnosti vás môžu prekvapiť najmä v noci. Pre deti zoberte aj ušné kvapky na bolesti zvukovodov, ktoré sa môžu objaviť po šantení vo vode, najmä častom ponáraní. „Najmä pri pobytoch v exotických krajinách, ale aj na juhu Európy prídeme do kontaktu s inými črevnými baktériami, než sme navyknutí z domu, preto určite pomôžu voľnopredajné lieky proti hnačke. Dospelým odporúčam dva- až trikrát denne pred jedlom 0,2 cl bieleho alkoholu a všetkým umývanie rúk častejšie ako doma,“ radí docent Viliam Dobiáš. „Malá dávka alkoholu pôsobí aj proti stresu z únavných spolucestujúcich, pri problémoch so zaspávaním v nepoznanej posteli. Dôležitá vysvetlivka pre Slovákov, malá dávka je menej ako pol deci.“

Anketa Vyhľadali ste na dovolenke niekedy lekársku pomoc? áno 100% 100%

nie 0% 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na toto nezabudnite

Dvakrát si určite skontrolujte, či ste si pribalili dlhodobo, ale aj občasne užívané lieky, ktoré máte predpísané od lekára. Nesmie nastať situácia, že ich zabudnete. „Väčšina je na lekársky predpis a návšteva lekára v zahraničí, predpis liekov a platba za hotové sa vyšplhá na stovky eur. Túto situáciu nepokryje žiadna poistka,“ upozorňuje dlhoročný záchranár. „Najdlhší bežný interval vynechania liekov na srdce, krvný tlak, cukrovku a podobne, je dvadsaťštyri hodín. Potom môžu nastať komplikácie s trvalými následkami a bez komerčného kompletného poistenia návrat domov sanitkou, lietadlom stojí päťmiestnu sumu.“

Počuli ste už náš podcast?