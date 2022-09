Čo sa deje v ľudskom tele po smrti? 10 krokov ku koncu

Keď je telo nažive, v bunkách nepretržite prebiehajú milióny biochemických reakcií, ktoré zabezpečujú fungovanie každého orgánu. Akonáhle dôjde k prerušeniu krvného obehu, pri prirodzenej smrti zástavou srdca, orgány už nie sú zásobované kyslíkom a činnosť ich buniek sa postupne zastaví, čo to vedie k ich zlyhaniu. Všetky orgány nezomrú súčasne. To umožňuje transplantovať orgány, aj keď je darca mŕtvy. Proces, počas ktorého sa telo rozkladá, môže trvať mesiac, ale aj pár rokov. Od čoho to závisí?

1. Telo sa ochladí

Za života sa normálna teplota ľudského tela pohybuje zhruba medzi 36 a 37,8 °C, v závislosti od aktivity. Po smrti sa telesná teplota postupne vyrovnáva s prostredím, v ktorom sa telo nachádza. "Toto ochladzovanie si vyžiada určitý čas: po jednej až dvoch hodinách telo stratí v priemere 1 °C za hodinu," upresňuje Dr. Michel Sapanet, súdny patológ z Univerzitnej nemocnice v Poitiers vo Francúzsku.

2. Objavujú sa škvrny ako od vína

Keď sa metabolizmus zastaví, cievy sa postupne stanú priepustnými. "Krv, ktorá už nie je v obehu, sa pôsobením gravitácie začne hromadiť v dolných častiach tela. Červené krvinky sa budú hromadiť a hemoglobín prenikať von z ciev,“ vysvetľuje Dr. Sapanet. Tento jav je príčinou vzniku veľkých škvŕn vínovej farby, ktoré sú viditeľné jednu až dve hodiny po smrti a ich intenzita sa zvyšuje počas niekoľkých ďalších hodín.