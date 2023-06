Chcela si vyzerať ako modelka a teraz trpíš? Na zotavenie stačí jeden malý krok

Problémy ako anorexia, bulímia a iné formy porúch príjmu potravy nie sú témou rozhovorov na verejnosti, ani pri kávičke s kamoškami. Napriek tomu by mali vyžadovať našu plnú pozornosť. Ide o skrytý jav, ktorý sa môže objaviť v akomkoľvek veku. Títo ľudia, od detského veku až po starobu, potrebujú pomoc, ale neprosia o ňu, vedú dvojitý život. Preto by sme mali byť viac všímaví a starať sa o to, čo sa deje medzi našimi najbližšími a aj v našom okolí.

Keď nám nedávno prišla do redakcie otázka „Kde nájdem pomoc pre človeka s poruchou príjmu potravy?“, doslova sme tápali. Až kým sme v týchto dňoch nestretli dámy z občianskeho združenia, ktoré sa práve touto témou zaoberajú a pomáhajú tam, kde treba. Fungujú niekoľko rokov a pomohli už stovkám, ktorí sa nedokázali už pozrieť na jedlo normálnymi očami. Samozrejme nič nepadá z neba samé, ani pečené koláče, prvý krok treba spraviť.

Niekedy už nestačí povedať „Čo je s tebou? Prečo neješ?“, pretože tí, ktorí sa trápia poruchami príjmu potravy, sebaprijatím, jedlom či bodyshamingom potrebujú odbornú pomoc. Buď naberú odvahu a spravia prvý krok sami, alebo to musia spraviť za nich tí najbližší. Všetko je o všímavosti.

Slovenský projekt Chuť žiť v tohtoročnej kampani upozorňuje na to, že život, ktorý ľudia s týmto ochorením ukazujú svojmu okoliu, sa často výrazne líši od toho, ktorý prežívajú vo svojom vnútri.

„Môže byť náročné spozorovať PPP vo svojom okolí, pretože ľudia toto ochorenie často skrývajú, zatajujú, prípadne sami nevedia, že majú problém - prejedanie napríklad mylne pripisujú slabej vôli,“ hovorí psychologička Veronika Kolejáková. Reštriktívne stravovanie sa tak schová za zdravotnú diétu, excesívne cvičenie prebehne v nočnej hodine a záchvat prejedania sa udeje, keď je človek úplne sám.

To, že človek stráca kontrolu nad svojím správaním - ako sa to deje napríklad pri záchvatovom jedení - môžu sprevádzať silné pocity hanby. Čo ak nás okolie odsúdi? Naopak, pri mentálnej anorexii zohráva manipulácia s jedlom akúsi formu „kontroly“ nad životom a svojím prežívaním, barličky, ktorej sa nechceme vzdať. V oboch prípadoch to pre človeka s PPP znamená, že svoj problém musí utajiť.

