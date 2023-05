Budúcnosť sa v obľúbených lekárňach Dr.Max deje už dnes

Od vzniku lekární Dr.Max v roku 2006 kladie spoločnosť veľký dôraz na odborný rast zamestnancov, férové ceny, prepracovaný vernostný program, kvalitu výrobkov privátnej značky, dynamicky sa rozvíjajúci e-shop a odvahu prinášať inovácie. Tento prístup sa spoločnosti Dr.Max vypláca, nakoľko v súčasnosti predstavuje lídra na slovenskom trhu lekární, s celkovo 350 pobočkami. Lekárenská sieť Dr.Max je dobre známou a úspešnou spoločnosťou nielen na Slovensku. Svoje pobočky má aj napríklad v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Taliansku a Srbsku. Celkovo ide o viac ako 2600 lekární.

Ilustračné foto Zdroj: Dr.Max

E-commerce Dr.Max hľadí na potreby zákazníkov

Lieky a iné produkty z lekární Dr.Max sú zákazníkom dostupné okrem kamenných lekární aj v e-shope drmax.sk, ktorý napreduje aj vďaka inováciám. Tie zabezpečujú jeho rýchle a efektívne fungovanie. Základom úspešného online obchodu je moderné, plne robotizované logistické centrum v Senci. Sklad má rozlohu až 9000 m2, čo lekárni Dr.Max umožňuje uskladniť viac ako 30 000 položiek a ponúkať ich svojim zákazníkom v e-shope.

Pre zákazníkov, ktorí si cenia svoj čas a pohodlie, zaviedla sieť lekární Dr.Max aj inovatívny koncept Dr.Max boxov. Tie umožňujú rýchle, pohodlné a hlavne nonstop vyzdvihnutie svojej online objednávky. Samoobslužné boxy disponujú modernou technológiou, ktorá zabezpečuje ich chladenie a ohrev. V praxi to znamená, že produkty uložené v boxoch Dr.Max sú udržiavané v skladovacej teplote (15 – 25 °C) a nehrozí tak ich znehodnotenie.

Medzi ďalšiu z online zákazníckych služieb, ktorú Dr.Max svojim zákazníkom ponúka, je ja služba MaxDrive. Ide o službu, ktorá je aktuálne dostupná zatiaľ iba v Bratislave, no ukazuje, že má zásadný význam. Zákazník si môže svoju objednávku vyzdvihnúť expresne - už do troch hodín od objednania.

Ilustračné foto Zdroj: Dr.Max

Budúcnosť sa v lekárňach Dr.Max deje už dnes

Budúcnosť lekární nie je iba o liekoch, ale predovšetkým o službách a starostlivosti. Potvrdením tejto vízie Penty, ktorá sa v lekárňach Dr.Max mení na skutočnosť, je aj napríklad robot Rowa, ktorý sa nachádza v zázemí niektorých lekární..

Jeho úlohou je uľahčiť prácu farmaceutov, ktorým pomáha pri vydávaní liekov. Tie sa po zadaní do systému samé dopravia zo zázemia lekárne priamo k prepážke - lekárnikovi doslova do ruky. Robot tak šetrí čas farmaceutov, ktorí by inak liek museli hľadať v sklade. Ušetrený čas môžu venovať zákazníkovi.

Ďalšou službou, ktorú Dr.Max ponúka a ktorá bude aj súčasťou lekární budúcnosti, je diagnostika. Diagnostické služby v lekárňach Dr.Max ponúkajú nový rozmer starostlivosti o zákazníkov. Vďaka moderným diagnostickým prístrojom v lekárňach dokážu odborníci záujemcom z jednej kvapky krvi stanoviť hodnotu CRP pre rozlíšenie bakteriálnej od vírusovej infekcie, zistiť hladinu protilátok na COVID-19 alebo stanoviť hodnotu glykovaného hemoglobínu.

Lekárne tak už nie sú len miestom, kde si prídete iba kúpiť či vyzdvihnúť lieky, ale miestom, kde vám farmaceuti nielen poradia, ale aj vyšetria.

Dr.Max sa takto snaží byť čo najbližšie k všetkým svojim zákazníkom a sprostredkovať im kvalitný servis a poradenstvo v oblasti lekárenstva. Tento prístup sa odráža aj v ich vernostnom programe Dr.Max CLUB, v ktorom evidujú viac ako milión aktívnych užívateľov.

Príbeh lekární Dr.Max