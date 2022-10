Bolesť v hrudi, búšenie? Týmto pohybom si sami zastavíte infarkt, radí lekár

Vo väčšine prípadov prichádza infarkt s „veľkým treskom“. Ak to na vás príde, zrejme to bude pocit, aký ste dovtedy nikdy nezažili.

„Infarkt myokardu sa prejaví bolesťou na hrudi, ktorá je tlaková, zvieravá, pálivá. Má tendenciu vyžarovať do krku, alebo do ľavého ramena, vzácne aj pod bránicu, akoby do žalúdka. Trvá vždy viac ako 20 minút a nie je viazaná na námahu,“ hovorí docent MUDr. Martin Studenčan, PhD, FESC, invazívny kardiológ z Východoslovenského ústavu srdcových chorôb v Košiciach.

Príznaky sa mierne líšia medzi mužmi a ženami, aj od človeka k človeku, ale najčastejšími sú:

Bolesť na hrudníku – ide o intenzívnu, pálivú bolesť, prítomnú najčastejšie v strede hrudníka s vyžarovaním do ľavej hornej končatiny, ramien, krku, dolnej sánky a do zadnej (najmä ľavej) časti hrudníka, ktorá pretrváva dlhšie ako 10 minút

Dýchavičnosť

Silné potenie, studený pot

Závraty

Svalová slabosť

Nevoľnosť a zvracanie

Pocity úzkosti

Únava

Búšenie srdca

