Ak vás bolí žalúdok, srdce alebo chrbát, no všetky testy sú negatívne, možno máte psychosomatické ochorenie. Takáto choroba zvyčajne nemá telesnú príčinu. V období pandémie lekárov častejšie kontaktujú pacienti s rôznymi psychosomatickými ťažkosťami. „Strach či úzkosť ich vnútorne premôžu, hoci si to navonok nechcú pripustiť. A následne telefonujú alebo navštívia ambulanciu s rozkolísaným tlakom, búšením srdca či bolesťami žalúdka. Typické a časté sú aj bolesti chrbtice, keď sa všetko napätie a stres sústreďuje do svalstva, ktoré je stuhnuté a ubolené. Neraz s tým úzko súvisia aj bolesti hlavy,“ vymenúva všeobecná lekárka MUDr. Diana Ganajová.

Stres to iba zhorší

Každá úzkosť spustí v tele hormonálnu reťazovú reakciu. Je otázka času, kedy sa prejaví ako bolesť hlavy alebo chronické ochorenie. „Denne sa stretávame s tým, ako nadmerný stres negatívne vplýva na výskyt a zhoršenie stavu už prítomných ochorení, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka, ochorenia srdca, chrbtice, problémy tráviaceho traktu – bolesti brucha, najmä žalúdka, hnačky, pálenie záhy, pocit nevoľnosti až zvracanie, nechutenstvo – či migrény,“ dopĺňa odborníčka. Viac o tom, ako proti chorobách zo stresu bojovať, nájdete v novom vydaní časopisu Zdravie špeciál.

Pohyb vám pomôže

Na to, aby ste si pretriedili myšlienky v hlave je ideálny beh. Za všetkým sa skrýva rytmus a pravidelné dýchanie, ktoré odbúrajú napätie a vy môžete začať uvažovať triezvejšie. Pre niekoho neexistuje lepšie uvoľnenie ako búšenie do boxovacieho valca. Práve ten v danom momente stelesní všetky nepríjemnosti, krivdy, stres. Ideálne je skupinové cvičenie, ktoré má presnú skladbu a cvičíte pod dohľadom trénera. Skúsiť môžete aj jogu. Väčšina pozícií, ktoré vás uvoľnia, je založená na natiahnutí chrbta a otvorení hrudníka. Nezabúdajte počas celého cvičenia pravidelne dýchať.

Vedome oddychujte

Prirodzene meditujete aj vtedy, keď sa zahľadíte bezmyšlienkovito na stenu. Hlbokej relaxácii sa však môžete aj cielene naučiť. Posilníte si imunitu, ľahšie otehotniete a znížite si krvný tlak. Niekomu pomôže šport, inému príjemná vôňa, no skúsiť môžete aj hladkanie. Váš miláčik bude mať radosť a vy sa zbavíte stresu, neexistuje lepšia domáca terapia, ako je vlastné zviera. Prakticky akékoľvek, ktoré chováte, od psa či mačky cez škrečka, andulku či hada až po rybičky alebo hmyz, má na váš psychický aj fyzický stav dobrý vplyv. Viac aj o tejto téme nájdete v Zdraví špeicál.

Čo vás v novom vydaní časopisu Zdravie špeciál ešte čaká?

Bolia vás zuby? Ak máte citlivé krčky, popraskanú sklovinu alebo vám puká v sánke, skúste vymeniť zubárske kreslo za psychoterapeutické .

Ak máte citlivé krčky, popraskanú sklovinu alebo vám puká v sánke, . Nedostatok spánku je pre telo aj myseľ doslova zhubný. Nekradne vám sny psychická nepohoda?

Padajú vám vlasy? Na ich kvalitu vplýva aj psychická pohoda. Ak prežívate náročnejšie obdobie a trochu poľavíte aj vo výžive, začnú vám padať.

Na ich kvalitu vplýva aj psychická pohoda. Ak prežívate náročnejšie obdobie a trochu poľavíte aj vo výžive, začnú vám padať. Emócie sadajú na chrbát. Vyhľadať psychológa pri bolesti chrbta? Poslať vás k nemu môže aj fyzioterapeut.

Poslať vás k nemu môže aj fyzioterapeut. Vedeli ste, že o 60 % viac riskujete infarkt, ak na dovolenke nedokážete vypnúť? A nielen telefón.

A nielen telefón. Nedivte sa, že od stresu vraciate. Poradíme vám, čo vám pomôže proti žalúdočnej nervozite a ktoré potraviny by ste si mali dať na tanier.

a ktoré potraviny by ste si mali dať na tanier. Ak na vás doľahla zlá nálada, vyčerpanie či úzkosť, je čas na voňavý čaj. V novom čísle časopisu Zdravie špeciál nájdete aj zoznam antistresových byliniek.