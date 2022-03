Beriete viacero liekov? Pozor, môžete skončiť v nemocnici!

Jednou z hlavných známok zdravia a prospievania dojčaťa je pravidelný prírastok hmotnosti. Polročné dojča si zdvojnásobí pôrodnú hmotnosť, ročné dieťa strojnásobí. Ideálnu hmotnosť dieťaťa môžeme určiť na základe tabuliek, ktoré vyjadrujú závislosť hmotnosti na veku dieťaťa. Presnejšie je však posudzovanie hmotnosti vo vzťahu k výške dieťaťa. Pri hodnotení stavu výživy si všímame okrem samotnej hmotnosti aj vrstvu podkožného tuku. Dĺžku u detí do 2 rokov meriame poležiačky, s narovnanými dolnými končatinami, v špeciálne upravenom „korýtku“ s centimetrovou stupnicou. Rast hodnotíme podľa rastových diagramov, vyjadrených v percentilovej sieti. Do úvahy sa berie vždy pohlavie dieťaťa. Každé dieťa počas vývoja rastie vo svojom vlastnom rastovom pásme, do ktorého sa zaradí po prvom roku života. Kým dĺžka hlavy novorodenca tvorí štvrtinu dĺžky celého tela, hlava dospelého len jednu osminu. Obvod hlavy u 6-mesačného dojčaťa je 43 cm.