Zranení baníci po nešťastí v Novákoch. Takto spomínajú na moment výbuchu

Na 26. apríl 2023 zranení baníci ani ich rodiny už nikdy nezabudnú. Práve v tento deň došlo v Bani Nováky pravdepodobne k zapáleniu a vyhoreniu banského plynu – metánu. Deväť ľudí utrpelo na mieste popáleniny alebo sa nadýchalo splodín horenia.

Dvoch zo štyroch ťažko zranených baníkov previezli záchranárske vrtuľníky v kritickom stave aj do košickej nemocnice v časti Košice-Šaca, kde boli hospitalizovaní na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Po pár dňoch sa ich stav, našťastie, zastabilizoval a dokázali o tragédii prehovoriť.

Môžete nám povedať, ako sa aktuálne cítite?

Lukáš (27): Dobre. Teraz mi je už dobre. Všetko sa začína hojiť. Neviem ešte dobre chodiť. Len z bodu do bodu. Vždy, keď sa postavím, by to malo byť lepšie.

Róbert (46): Už je to lepšie. Oveľa.

Baník Lukáš (27) sa zotavuje po baníckom nešťastí v košickej nemocnici. Zdroj: Nemocnica Agel

Ako si spomínate na to, čo sa stalo? Bol to bežný deň v práci a zrazu prišlo k nešťastiu?

Lukáš: Áno. Bol to normálny deň v práci. Začali sme pracovať. Stalo sa to ešte na začiatku. Bol to šok. Vznikla iskra a metán sa zapálil.

Róbert: Myslím si, že to bola skôr náhoda. Sekundová záležitosť. Zrazu len bum a všade prach a tma.

Vedeli ste, čo máte robiť? Boli ste vycvičení na také situácie?

Róbert: Odísť čo najrýchlejšie preč z pracoviska, aby sme sa tam nepodusili.

Čo nasledovalo potom? V médiách odznelo, že ste museli prejsť 2 kilometre, aby ste sa dostali do bezpečia.

Róbert: Prešli sme, koľko sa dalo a záchranári tam prišli za nami, ale už sme boli na pol ceste. Neutekali sme, kráčali sme, nevládali sme dýchať.

Všetci vaši kolegovia dokázali prejsť po vlastných?

Róbert: Ja som bol vpredu, neviem, ako to bolo s tými vzadu.

Lukáš: Išli po vlastných. Ja som mal najviac popálené nohy, lebo som mal krátke nohavice.

Ako dlho trvalo, kým ste sa dostali do bezpečia?

Lukáš: Tak hodinu?

Obaja ste boli po celý čas pri vedomí?

Lukáš: Na začiatku bol šok, keď sa to stalo.

Róbert: Asi všetci boli v šoku.

Keď ste sa po prvýkrát prebrali v nemocnici, čo vám prvé napadlo?

Lukáš: Cítil som bolesť, ja som bol zaviazaný ako múmia. Ruky, nohy, najprv som nevedel, čo sa stalo.

Róbert: Ja som mal obviazané obidve ruky a tvár. Tak som nevedel, ako som na tom, ale vyšlo to, že dobre.

Našťastie, ani jedného z vás nemuseli operovať?

Lukáš: Nie. Hojí sa to dobre. Dýchacie cesty máme v poriadku.

