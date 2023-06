Artróza nie je chorobou starých. Rozpadávajú sa vám chrupky?

Kedysi som si myslela, že artróza je choroba, ktorá ide akosi s vekom. Keď mi známa Tereza, ani nie štyridsiatnička, spomenula, že ju trápi artróza, spozornela som. „Nejako skoro, nie?“ pomyslela som si. Začala som teda pátrať po informáciách. Zistila som, že nie som jediná, ktorá považovala artrózu výlučne za ochorenie dôchodcov. V skutočnosti je to jeden z najčastejších mýtov, ktorým sa neoplatí veriť. Riziko vzniku artrózy síce stúpa vekom, no môže potrápiť aj mladšie ročníky. Dokonca sa jej nevyhnú ani deti.

Je nevyliečiteľná

„Artróza je typ degeneratívneho ochorenia, pre ktoré je charakteristické postupné opotrebovanie a rozpad chrupky kĺbu,“ približuje definíciu artrózy Marián Baláž, ortopéd z ortopedickej ambulancie v Trnave. „V zdravom kĺbe tvorí chrupka elastickú ochrannú vrstvu na oboch koncoch kostí a funguje ako elastický tlmič. Kĺbová tekutina vyživuje chrupku a udržuje ju elastickú a klzkú. Vplyvom rôznych faktorov stráca chrupka starnutím organizmu svoju elastickú štruktúru, zdrsnie, dochádza k vzniku trhlín a k defektom, ktoré sa časom rozširujú až na kosť. V pokročilých štádiách artróza postihuje aj priľahlú kosť ale aj okolité štruktúry ako sú šľachy a väzy. Lekári v poslednom čase vidia artrózu skôr ako istú formu špecifického zápalu,“ vysvetľuje odborník.

„Niekoľko mesiacov ma pobolieval palec na pravej nohe,“ približuje prvé príznaky artrózy moja známa Tereza z Nitry. „Najprv som si myslela, že som sa niekde udrela. To by som si však pamätala, tak som teda pátrala ďalej po príčine. Vymenila som klasickú obuv za barefoot. V nej sa mi síce chodilo pohodlnejšie, no bolesť neprestávala. Ozývala sa pravidelne a tak som sa rozhodla vyhľadať lekára. Ešte v čakárni som si to takmer rozmyslela. Bolo mi trápne otravovať ortopéda s takou drobnosťou,“ priznáva kaderníčka, ktorá väčšinu času v práci strávi na nohách. Výsledky vyšetrenia ju poriadne prekvapili. „Röntgenový snímok ukázal degeneratívne zmeny na chrupke, doktor mi povedal, že u mňa začína artróza. Hneď som si spomenula na svoju babičku, ktorá sa neustále sťažovala na bolesti drobných kĺbov. Tereza od detstva športovala. Po práci si radšej išla zabehať, než by mala tráviť čas pred televízorom. Najprv nevedela, čo si počať s novou informáciou.