Alzheimer začína nenápadne. 10 varovných signálov nepodceňujte

Alzheimerova choroba môže začínať veľmi nenápadne. Pomaly sa vkráda do života a rozvíja sa. ,,Ide o nenávratné poškodenie mozgových buniek a spojov medzi nimi. Doslova sa niektoré časti mozgu postupne zmenšujú. Sprvu sú poškodené len časti mozgu, kde sídli pamäť, neskôr môže byť postihnutý celý mozog. Pacient môže rozprávať, chodiť, jesť, vykonávať aj jednoduché činnosti, ale nechápe, čo sa s ním deje. Postupom choroby sú pacienti schopní robiť stále menej vecí. Nespoznávajú svojich najbližších, nevedia sa orientovať v dovtedy známom priestore, až sú úplne odkázaní na pomoc druhých,“ vysvetľuje závažnosť ochorenia MUDr. Iveta Nikolová, neurologička z AGEL Clinic.

Dá sa zachytiť včas

Medzi prvé varovné príznaky patrí zabúdanie nedávnych udalostí, mien, zhoršovanie pamäti či neschopnosť orientovať sa v čase a v známom priestore. ,,Niekedy to môže byť časté opakovane otázok, zmeny nálad a správania, nezáujem o seba, o hygienu alebo neporiadok v dovtedy upratanom byte. Na začiatku si to pacienti aj uvedomujú a snažia sa pred rodinou zamaskovať niektoré príznaky a pripisujú to únave, veku a stresu. Už vtedy by mala rodina alebo najbližší vedieť rozpoznať , že niečo nie je v poriadku,“ upozorňuje odborníčka.

Čo si treba všímať?

1. Strata krátkodobej i dlhodobej pamäti

Je normálne zabudnúť občas nejaký termín, meno alebo telefónne číslo a neskôr si na ne spomenúť. Človek s Alzheimerovou chorobou zabúda tieto veci častejšie a neskôr si na ne nespomenie. Zabúda hlavne udalosti, ktoré sa stali nedávno.