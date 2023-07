Ako získať v lete viac déčka? Existuje malý trik, ale s rizikom, tvrdí odborníčka

Vitamín D je známy aj ako slnečný vitamín, ktorý získal popularitu najmä v období pandémie COVID-19. Jeho prítomnosť v organizme je nevyhnutná pre zdravé a pevné kosti, delenie buniek a správne fungovanie imunitného systému. Ľudský organizmus si ho vie vyprodukovať sám, má to však jednu podmienku – dopad slnečných lúčov na kožu.

Na obed bez krému?!

Ak by to však bolo také jednoduché, neexistoval by fenomén, podľa ktorého viac ako polovici Slovákov táto dôležitá látka chýba. „Aktívnu formu vitamínu D3 si človek v našich zemepisných šírkach dokáže vytvoriť iba počas letných mesiacov. K najvyššej produkcii dochádza okolo poludnia, pričom slnečné lúče musia dopadať priamo na kožu, ktorá nie je chránená krémom s ochranným filtrom,“ vysvetľuje vedúca odboru laboratórií súkromnej spoločnosti nemocníc, Ing. Elena Gaboňová.

Podľa vedeckých štúdií neexistuje úplne bezpečný spôsob, ako načerpať vitamín D zo slnka bez toho, aby nedošlo k zvýšeniu rizika vzniku rakoviny kože. Ako teda zabezpečiť, aby sme ho mali dostatok? „Vitamín D môžeme čerpať okrem slnka aj z potravín, ktoré sú naň bohaté. Ide však o pomerne špecifické potraviny, ktoré nechutia každému, napríklad sleď, losos, treščia pečeň, huby či vajíčka. Okrem toho nájdeme vitamín D aj v mlieku a mliečnych výrobkoch, jeho obsah je však násobne nižší ako napríklad v rybách a tento zdroj nevyhovuje ľuďom s intoleranciou laktózy či alergiou na mlieko,“ priblížila odborníčka.

