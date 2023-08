Ako vybrať školskú tašku a prezuvky? Toto sú kritéria, radí fyzioterapeutka

Školská taška by podľa odborníkov mala spĺňať zdravotné, funkčné i bezpečnostné kritériá.

„Pri výbere pozeráme v prvom rade na jej hmotnosť. Tá by u mladších žiakov mala byť do 1 200 g. Je dôležité skontrolovať aj výstuže a materiál, aby nízka váha nebola na úkor kvality. Pravidlom je, že taška by nemala presahovať desatinu hmotnosti žiaka,“ uviedla Mgr. Katarína Klátiková, vedúca fyzioterapeutka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie nemocnice v Handlovej.

Kritéria na výber tašky

Školská taška nesmie byť ťažká a musí sadnúť na chrbát. Zdroj: shutterstock

Zadná časť tašky má byť pevná, vystužená a anatomicky tvarovaná. Ramenné popruhy by mali byť široké 4 – 5 cm a obalené mäkkou výstužou. Spodný okraj tašky má siahať po panvové kosti a vrchný po ramennú kľúčnu kosť, vhodné sú aj tašky vybavené prídavnými popruhmi v oblasti hrudníka a pása. „Rodičia by mali dbať, aby ramenné popruhy neboli príliš dlhé, povolené. Zjednodušene, ak taška neprilieha k chrbtu, ale visí, podporuje to zaguľatenie hrudnej chrbtice a predsun hlavy. Nevhodné sú aj tašky cez jedno rameno, pretože spôsobujú nerovnomerné zaťaženie vyvíjajúceho sa chrbta, čo má za následok skoliózu. U starších detí, ktoré nosia ťažšie učebnice, je vhodnou alternatívou taška na kolieskach. Odporúčam však, aby deti pri ťahaní striedali ruky,“ vysvetlila odborníčka.

Ako vybrať vhodné prezuvky? Čítajte na ďalšej strane ►►►