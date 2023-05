Ako si správne merať tlak? Poradí odborníčka na hypertenziu

Na meranie krvného tlaku sme sa opýtali odborníčka na slovo vzatej a to kardiologičky MUDr. Anny Vachulovej, prezidentky hypertenziologickej spoločnosti. Ozrejmila nám, čo je najdôležitejšie pri meraní krvného tlaku a aj to, prečo je dôležité sledovať hodnoty svojho krvného tlaku, aj keď nie sme pacientmi so stanovenou diagnózou hypertenzie.

„Dôležité je aký typ tlakomera zvolíme. V súčasnosti odporúčame tzv. meranie krvného tlaku za pomoci manžety. Optimálne, aby sme mali tie hodnoty štandardizované, odporúčame používať manžetu, ktorá je na rameno,“ vysvetlila doktorka Anna Vachulová a upozornila, že je veľmi dôležité zamyslieť sa nad tým, ako si krvný tlak odmerať.

„Prvým krokom je zvolenie správnej šírky manžety, tá by mala byť hrubá na dve tretiny ramena,“ spresnila kardiologička. Tlakomer si treba na ruku naložiť presne tak, ako sa píše v návode daného tlakomera.

