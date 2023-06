Ako odhaliť u detí otras mozgu a čo, ak si pichlo do oka? Radí záchranár

Zažilo to už mnoho rodičov. Vybehnete na ihrisko a zrazu počujete plač vašej ratolesti. Úrazy hlavy vám môžu poriadne vystrašiť, či si ju už dieťa buchne pri hre na preliezke, alebo na ňu spadne. Vtedy sa oplatí sledovať jeho reakcie. Na čo si dávať pozor?

Sledujte správanie

„Najtypickejším príznakom otrasu mozgu, ktorý si vyžaduje lekársku kontrolu, je spätná strata pamäti. Dieťa si nepamätá, čo robilo tesne pred pádom a ako sa to stalo. Menšie deti by mala sledovať osoba, ktorá dobre pozná ich správanie,“ hovorí o tom, čo si všímať záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.„Pokiaľ sa hrá, správa sa normálne, netreba robiť nič. Keď je po úraze hlavy tiché, plačlivé, apatické, odmieta potravu, prípadne ho napína na vracanie alebo vracia, treba navštíviť nemocničný urgent.“ Otrasom mozgu sa môže skončiť aj hra s loptou. Stačí, aby dieťa nešťastne trafil spoluhráč pri basketbale alebo vybíjanej. Pri bicyklovaní, kolobežkovaní a korčuľovaní by mala mať vaša ratolesť na hlave vždy prilbu. Rodičia by mali ísť príkladom. Dobrou správou je, že osemdesiat percent úrazov hlavy a mozgu je ľahkých.

Malé zrniečka

Pri hre na ihrisku môže plačom skončiť aj šantenie na pieskovisku. Stalo sa to aj štvorročnému Maťkovi. Zabával v pieskovisku dovtedy, kým ho nezačal, napriek protestom rodičov, vyhadzovať, a drobné zrnká mu nepopadali do očí. Hra sa skončila veľkým plačom. Pomôcť môže prirodzená reakcia oka, výrazné slzenie. A čo, ak nezaberie? „Vyplachujte oči väčším množstvom vody. Ak subjektívne ťažkosti neprejdú v priebehu hodiny, kontaktujte pohotovostnú službu na najbližšom očnom oddelení, kde vám poradia,“ pridáva praktické informácie doktor Viliam Dobiáš.

Pichlo si do oka?

Nebezpečná môže byť hra s paličkou. Určite dieťa upozornite, aby s ňou aspoň nebehalo. Niekedy si ňou môže do oka nešťastne pichnúť. „Prvou pomocou je znehybnenie pohybov okom. Treba prekryť obväzom obidve oči na zabránenie súhybných pohybov so zdravým okom,“ vysvetľuje dlhoročný záchranár. „Určite udržujte fyzický alebo slovný kontakt, malé dieťa musí cítiť blízku osobu.“ Akékoľvek cudzie teleso v oku, ktoré sa neodstráni vyplachovaním oka, musí vidieť očný lekár.

