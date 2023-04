Ako je to s parabénmi v kozmetike? Vysvetlí lekárka

Za problematické v klasickej kozmetike sa často považujú konzervačné látky parabény. Podľa odborníčky to, že sú prítomné v krémoch, ešte neznamená automaticky podráždenie pleti. Prečo sú konzervanty v kozmetike dôležité?

„Z deväťdesiatich deviatich percent tvorí zloženie väčšiny pleťových prípravkov voda. Tá je výbornou živnou pôdou pre mikroorganizmy, ktoré sa do kozmetiky dostanú po otvorení buď zo vzduchu, alebo z našich prstov. Hoci sú napríklad krémy vyrobené za sterilných podmienok, kontaminácia im určite hrozí. Je omnoho väčším rizikom ako samotné parabény, pretože chránia kozmetiku pred znehodnotením,“ vysvetľuje skúsená dermatologička MUDr. Alexandra Rozborilová, PhD. „Radikálne názory smerujúce proti parabénom sú z dermatologického hľadiska značne zavádzajúce, hlavne preto, že používanie kontaminovanej kozmetiky predstavuje oveľa väčšie riziko ako samotné parabény.“

Je za tým výskum

Hodnoty parabénov sa však musia držať na úrovni, ktorú stanovila medzinárodná inštitúcia Scientific comittee on consumer safety. Od roku 2015 sa s platnosťou v celej Európskej únii určila hladina tak, aby bola neškodná pre zdravú kožu. „Výsledky vzišli z desaťročnej testovacej štúdie, ktorá prebiehala v šestnástich európskych dermatologických centrách v Európe, do ktorej boli zaradení aj alergici. Merala sa reakcia vyvolaná syntetickými konzervačnými látkami,“ približuje výskumy odborníčka. „Najhoršie reakcie boli zistené pri formaldehyde, najmenšie pri parabénoch.“ Ak sa rozhodnete pozornejšie študovať zloženie, pamätajte si, že zoznam jednotlivých zložiek je uvedený v zostupnom poradí. Tie, ktoré majú najvyššiu hmotnosť v čase pridania do kozmetického prípravku, sú na prvých miestach. Zložky, ktorých koncentrácie sú nižšie ako jedno percento, sa môžu uviesť v akomkoľvek poradí, ale až po tých zložkách, ktorých koncentrácie sú vyššie ako percento.

Radšej jednoduché

„Je však potrebné povedať, že na základe súčasných vedeckých poznatkov nepoznáme konzervačnú látku s nulovým zdravotným rizikom pre človeka. Vždy je preto dôležité, aby ste aj kozmetiku používali v rozumnom množstve. Pomôže jednotlivé značky nestriedať, vyberať si krémy s jednoduchým zložením. Ideálne je, ak neobsahujú farbivá, vonné látky a éterické oleje. Určite sa zamerajte aj na nízky obsah parabénov. Nájdete aj také výrobky, kde sú na úrovni liekopisu,“ pridáva praktické tipy dermatologička. Práve v liekoch sa ich hodnoty strážia, lebo pri ich výrobe je obzvlášť dôležitá ochrana pred kontamináciou mikroorganizmami. Aj liečivé masti, ktoré sa používajú napríklad pri ekzémoch, parabény obsahujú.

Čítajte etikety

Medzi najčastejšie alergény v kozmetike, ktoré spôsobujú ťažkosti, patria permanentné farbivá. Objavujú sa najmä vo farbách na vlasy. „Veľmi silný alergén je formaldehyd. Nájdete ho najmä v prípravkoch na nechty, alebo metylakrylát, ktorý je súčasťou lepidiel na nechty,“ vymenováva problematické zložky doktorka Alexandra Rozborilová. „Prípadne látky z kategórie salicylátov alebo benzofenónov.“ Samozrejme, ak má niekto testovanú alergiu na parabény, mal by používať kozmetiku bez ich obsahu.