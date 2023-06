Ako deťom správne ošetriť odreté lakte a čo rozbité koleno?

Plačom sa skončila aj víkendová prechádzka šesťročnej Laury. Rozbehla so po štrkovej ceste, aby bola prvá na ihrisku, tesne pred cieľom sa šmykla a spadla na kolená. Oškreté mala nielen tie, ale i dlane rúk. Úraz nebol síce vážny, pomohlo opláchnutie rúk a pofúkanie boľavých kolien, celá rodina však mala hneď po nálade. Odreniny dievčatko ešte chvíľu štípali, a tak sa išlo radšej domov. V detstve sú pády často bežnou rutinou? Viete však správne ošetriť zranenie a dá sa odhadnúť či nie je noha zlomená?

Ako ošetriť odreninu

V žiadnom prípade na dieťa nekričte, potrestané je už samotným pádom. Skôr ho poľutujte a snažte sa ho upokojiť. Potom sa prizrite samotnej rane. „Ak sú v odrenine cudzie telesá, napríklad tráva, kamienky a podobne, opláchnite ju prúdom pitnej vody a následne osušte. Nie trením, ale priložením čistej textílie, prípadne hygienickej vreckovky alebo servítky,“ radí skúsený záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.„Pokiaľ bola odrenina spôsobená znečisteným povrchom, umyte ju mydlom, vodou a osušte. Dezinfekčné prostriedky použite výlučne na okolie rany, nedávajte ich priamo do nej.“ Ak nemáte po ruke vodovod, môžete ranu obliať napríklad aj minerálkou.

Je koleno rozbité?

Pri väčšom rozsahu radí lekár prikryť ranu obväzom alebo gázovým štvorcom z autolekárničky. Obväz dávajte dole približne za dva dni, no až po namočení v čistej vode, aby sa oddelil od krvnej zrazeniny v rane. „Pri väčšom krvácaní tlačte v rane v mieste krvácania aspoň desať minút, zastaví ho to,“ radí odborník. Desať minút stačí na to, aby krvné doštičky upchali otvor v poranenej cieve. Pri rozbitom kolene alebo lakti by si malo dieťa dopriať pár pokojnejších dní. Do chirurgickej ambulancie smerujte v prípade, ak je rana väčšia ako jeden centimeter a okraje rany sú od seba vzdialené.

Zlomeniny odhalí odborník

Najmä po pádoch na kolobežkách alebo bicykloch sa často objavujú zlomeniny. Pri tomto type úrazu je to ťažšie. Ani profesionál nevie bez röntgenového vyšetrenia rozlíšiť, či ide o udretý sval, podvrtnutý kĺb alebo zlomeninu, pokiaľ tam nie je prítomná jasná osová deformita. „Z týchto dôvodov je po vonkajšom násilí, ako je napríklad pád, úder, kopnutie a pri bolestivo obmedzenej pohyblivosti v poranenom kĺbe, ktorá pretrváva dlhšie ako hodinu, nutné vyhľadať nemocničný urgent. V rámci laickej pomoci je dôležité okamžite znehybniť a nezaťažovať poranenú časť tela,“ upozorňuje doktor Viliam Dobiáš.

