Aj štíhli majú pečeň zaliatu tukom, kto je ohrozený?

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je naozaj veľmi častým ochorením. Nespája sa len a nadváhou a obezitou. Opak je pravdou. Aj mnohí štíhli ľudia trpia NAFLD. Existuje totiž viacero faktorov, ktoré môžu viesť k hromadeniu tuku v pečeni. Časom sa z neho môže vyvinúť až cirhóza, kedy pomôže len transplantácia pečene.

Prečo sa v pečeni ukladá tuk?

Okrem nadváhy či obezity vedie k NAFLD aj dedičná predispozícia, a to bez ohľadu na hmotnosť. Ďalej tiež nezdravá strava s vysokým obsahom cukru a nasýtených tukov, pravidelná konzumácia alkoholu či užívanie liekov, ako sú steroidy a chemoterapeutické látky. Ďalšími rizikovými faktormi sú zdravotné problémy ako inzulínová rezistencia alebo cukrovka 2. typu. "Kombinácia faktorov životného štýlu, genetiky a zdravotného stavu prispieť k rozvoju stukovatenia pečene bez ohľadu na telesnú hmotnosť.“ hovorí gastroenteológ docent MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

Odborník síce upozorňuje, že pre prevenciu a liečbu NAFLD je nevyhnutná zmena stravovacích návykov, no "zaručené" diéty nie sú tou najlepšou cestou. Podľa docenta Kuželu je vhodné orientovať sa viac na rastlinnú stravu s dostatkom ovocia, zeleniny a celozrnných produktov, venovať sa pohybu, eliminovať stres a zabezpečiť si dostatok kvalitného spánku.

"Štúdie ukázali, že pokles hladiny cukru 2 až 4 hodiny po jedle je spojený so zvýšeným hladom," vysvetľuje lekár. Čiže, v dôsledku zjedenia niektorých typov jedál môžete v ďalších hodinách prijať zbytočne viac kalórií, lebo budete mať pocit zvýšeného hladu. "Na druhej strane je tomuto možné zabrániť správnym stravovaním a práve tak je možné dosiahnuť aj dlhodobé udržanie hmotnosti.“ dodáva doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD, MPH. A čo teda odporúča konzumovať pre zachovanie aj zdravej pečene?

Čo jesť pre udržanie zdravia?

„Zdravý tanier je z prevažnej väčšiny zložený z rastlinných produktov, teda z ovocia a zeleniny, strukovín a z menšej miery zo živočíšnych produktov. Polovicu taniera by malo tvoriť ovocie, zelenina a druhá polovica by mala byť zložená z celozrnných produktov, bielkovín z rastlín, nenasýtených rastlinných olejov a iba malého množstva živočíšnych bielkovín. Ohľadom mäsa sa stanovilo jeho množstvo na menej ako 15 %, pretože sa ukázalo, že zvýšená konzumácia červeného mäsa okrem iného zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka. Odporúča sa preto jesť iba približne 100 gramov červeného mäsa za týždeň alebo 200 gramov bieleho mäsa za týždeň. Základom je vyhnúť sa priemyselne spracovaným potravinám, teda polotovarom a rafinovaným cukrom. Predpokladá sa, že ak by všetci ľudia na zemeguli prešli na takéto zloženie taniera, mohlo by to zachrániť až 11,6 milióna ľudí pred smrťou,“ hovorí gastroenterológ Kužela.