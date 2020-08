Lekár vyvracia 6 najčastejších mýtov o darovaní krvi

Jedným z ukazovateľov, že je s vašim dieťaťom zo zdravotného hľadiska všetko v poriadku, je sledovanie rastu a priberania, čo pravidelne vykonáva pediater. Je to možné troma spôsobmi. Najjednoduchšie je porovnávanie pomocou tabuliek. V nich sú konkrétne zadané údaje, ako by malo dieťa postupovať v ktorom období. Prípustné sú mierne odchýlky, no do úvahy berte aj informácie o vašej rodine. Druhým spôsobom je sledovanie BMI hodnôt pomocou výpočtov. Tento spôsob je však možný skôr u starších detí v školskom veku. Tretím je percentilové hodnotenie, ktoré je najjasnejším meradlom pre lekárov. Pomocou určitých percentilových odchýlok určia presne, či vývoj konkrétneho dieťaťa prebieha v poriadku.