5 letných tipov pre pohodlné nosenie kontaktných šošoviek

Tip 1: Chráňte pred UV žiarením nie len svoju kožu, ale aj oči

Každý vie, že so zvyšujúcimi sa teplotami je nutné chrániť svoju pokožku pred slnečnými lúčmi. Rovnako tak dôležité je však chrániť aj svoje oči. Najlepšou variantou, ako ochrániť oči pred UV žiarením sú kvalitné slnečné okuliare. V dnešnej dobe je však už možné kúpiť aj kontaktné šošovky s UV ochranou. Voľbou môžu byť napríklad MyDay daily disposable*, ktoré obsahujú UV filter. Majte na pamäti, že kontaktná šošovka pokrýva, a teda chráni, len časť oka. Vhodná je kombinácia kontaktných šošoviek s UV ochranou s kvalitnými slnečnými okuliarmi. Slnečné okuliare zároveň tvoria bariéru, ktorá vaše kontaktné šošovky chráni pred vetrom, ktorý by vaše oči mohol vysušiť.

Tip 2: Šošovky do vody nepatria

Leto je bezpochybne neodmysliteľne spojené s kúpaním. Avšak kombinácia kontaktných šošoviek a vody môže znamenať ohrozenie vašich očí. Či už idete k moru alebo jazeru, vo vode sa vyskytuje celý rad baktérií, ktoré môžu vaše kontaktné šošovky kontaminovať a spôsobiť podráždenie očí, v najhoršom prípade aj ich infekcie. Pri kúpaní je tak najlepšie vyhnúť sa noseniu kontaktných šošoviek. Je však pochopiteľné, že niektorí z vás šošovky nosiť musia, a preto je vhodné použiť nepriedušné plavecké okuliare v kombinácii s jednodennými šošovkami, ktoré v prípade potreby môžete po plávaní vyhodiť a nahradiť čistým párom šošoviek.

Tip 3: Prejdite syndrómu suchého oka

Syndróm suchého oka je jedným z najbežnejších ochorení pre oči, ktoré nás môže postihnúť kedykoľvek počas roka. Najmä v lete na nás čaká rada nečakaných nástrah. Prvou príčinou suchých očí môže byť klimatizácia vo vašom aute či v kancelárii. Aj keď je v lete klimatizácia vítanou pomocníčkou, môže spôsobiť podráždenie a vysušenie očí. Rovnaké problémy môže spôsobiť napríklad suché podnebie, teplé miesta s nízkou vlhkosťou či ostré slnečné svetlo. Dokonca aj letné grilovanie môže byť pre vaše oči škodlivé. Častice z dymu môžu spôsobiť, že oči budú začervenané a suché.



“Klimatizácia rovnako ako práca pri počítači môže oči vysušovať. Pri počítači menej žmurkáme, a tým sa nám nestačí dostatočne obnovovať slzný film. Klimatizácia fúka suchý vzduch, či už je teplý alebo studený, a preto nás môžu oči nepríjemne páliť. Preto je dobré mať po ruke očné kvapky a pri dlhodobejších problémoch navštíviť lekára,” hovorí Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk, online predajcu kontaktných šošoviek, slnečných a dioptrických okuliarov.Voľte preto kontaktné šošovky, ktoré pomáhajú udržiavať vlhkosť očí a zanechávajú ich hydratované a upokojené. Obľúbené sú napríklad kontaktné šošovky MyDay daily disposable*, ktoré majú systém kanálikov, vďaka ktorým sa k oku dostáva dostatočné množstvo kyslíka. Ten je potrebný k zachovaniu zdravých očí a zároveň k ich správnemu fungovaniu.

Ilustračné foto Zdroj: CooperVision

Tip 4: Cestovná sada pre kontaktné šošovky je praktický pomocník

Či už si plánujete leto užiť kdekoľvek, cestovný balíček pre kontaktné šošovky je nevyhnutný, a predovšetkým veľmi praktický. Sada by mala obsahovať roztok cestovnej veľkosti, puzdro na kontaktné šošovky, očné kvapky a zrkadlo. Vždy odporúčame zabaliť si nie len náhradné kontaktné šošovky, ale taktiež dioptrické okuliare. Pri cestovaní potom vyniknú výhody práve denných šošoviek, pretože sa cestovný balíček obmedzí na šošovky, kvapky do očí a zrkadlo. Pri denných šošovkách určite odporúčame mať rezervu, pokiaľ idete na 10 dňovú dovolenku majte 3 rezervné páry denných šošoviek. Pokiaľ však dávate prednosť mesačným šošovkám, nikdy neprelievajte roztok do menšej fľaštičky, pretože tým porušíte sterilitu roztoku, ale radšej si zaobstarajte menšie cestovné balenie roztoku, ktoré má do 100 mililitrov.

Tip 5: Doprajte svojim očiam odpočinok

Nosenie kontaktných šošoviek deň čo deň je vo väčšine prípadov veľmi bezpečné, ale aj napriek tomu odporúča množstvo očných špecialistov dopriať vašim očiam odpočinok a kontaktné šošovky nahradiť okuliarmi. Pokiaľ však patríte k zarytým nositeľom kontaktných šošoviek a nedáte na ne dopustiť, je vhodné zaradiť práve aj jednodennú variantu kontaktných šošoviek. „Jednodenný režim nosenia je najzdravší a najhygienickejší spôsob pre vaše oči. Ide o komfortnú formu nosenia, pri ktorej nemusíte používať roztok alebo premýšlať, či sú vaše šošovky dokonale čisté, pretože každý deň máte nové,” dodáva optometristka Kristýna Štěbetáková.

Tip: Kontaktné šošovky MyDay daily disposable Vyskúšajte lepšie a pohodlnejšie videnie po celý rok. Objavte jednodenné kontaktné šošovky MyDay daily disposable*, ktoré ponúkajú zdravé a ľahké používanie, pretože majú zvýšenú priedušnosť a prirodzenú a rovnomernú zmáčavosť povrchu. Šošovky MyDay daily disposable majú zároveň pokrokový asférický dizajn s jemnými okrajmi, ktoré nedráždia oko. Kontaktné šošovky sú taktiež vo variante MyDay daily disposable multifocal alebo MyDay daily disposable toric. Kontaktné šošovky MyDay od 16,50 € na Alensa.sk nebo v Optike Alensa (OC Eurovea, Pribinova 36, Bratislava).

*Upozornenie pre nositeľov: Kontaktné šošovky MyDay daily disposable sú zdravotnícky prostriedok určený na korekciu zraku. Vždy si pozorne prečítajte návod na použitie.